Vasto incendio a Vieste scoppiato questa mattina all’alba nei boschi di Baia San Felice. Nonostante l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme alimentate dal forte vento hanno iniziato a minacciare anche le aree abitate, costringendo così all’evacuazione diverse strutture turistiche. In particolare il villaggio Baia dei Campi, che ospitata più di 1200 persone, ora sfollate con mezzi propri o trasportate via mare attraverso imbarcazioni in una palestra messa a disposizione dal Comune per l’accoglienza.

Sul posto, sono presenti anche numerose squadre di volontari della protezione civile, ma è stato richiesto anche l’intervento di un Canadair viste le condizioni del territorio, particolarmente difficile da raggiungere. Il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, in merito all’emergenza ha dichiarato: “La situazione è critica ma stiamo cercando di mantenerla sotto controllo“, tuttavia non ha avuto dubbi sull’origine del fuoco, a suo parere sicuramente dolosa, confermando anche che non è la prima volta che accade: “È il quinto tentativo in una settimana e stamani ci sono riusciti” ha aggiunto.

Quello degli incendi nell’area del Gargano è purtroppo un problema che si ripete costantemente, e come ha confermato il sindaco, il fenomeno è sempre di origine dolosa. L’evento più grave 17 anni fa, quando ci furono purtroppo tre vittime e più di 300 feriti nell’evacuazione di massa da hotel, residence e campeggi. Ma anche nel 2023, sempre a luglio, un incendio di vaste proporzioni nella stessa area boschiva, costrinse più di 2000 turisti a scappare dalle strutture.