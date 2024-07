Incendio a Ferrara, brucia una ditta di materiale plastico/ 5 operai feriti, uno è gravissimo

Un incendio di vaste proporzioni è in corso in quel di Ferrara, precisamente a Fiscaglia. A fuoco una ditta che produce profilati di plastica che si trova in via Lidi Ferraresi, edificio in cui si è verificato una esplosione e poco dopo è scoppiato l’incendio. Come riferisce il quotidiano La Nuova Ferrara tramite il suo portale online, l’incendio della provincia di Ferrari ha riguardato di preciso la Alipar e dalla stessa si è stagliata nel cielo una colonna di fumo nero altissima, visibile da diversi chilometri. Purtroppo ci sono delle persone coinvolte, precisamente cinque, tutti dipendenti della stessa azienda di Ferrara che al momento dell’incendio stavano lavorando.

Apertura Borsa italiana, andamenti e titoli oggi mercoledì 17 luglio 2024/ Enel in recupero, Eni positivo

Quattro sarebbero rimasti feriti lievemente (nessuno a rischio morte), fra cui uno portato all’ospedale Maggiore di Bologna, e ci sarebbe anche un altro dipendente che invece è stato ricoverato con l’elicottero presso il Bufalini di Cesena e che risulta essere in pericolo di vita, riportando gravissime ustioni. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato diversi uomini dei vigili del fuoco provenienti da Ferrara e Codigoro per spegnere l’incendio, ma anche i carabinieri, la polizia locale e gli uomini del 118.

Nord Corea piazza migliaia di mine antiuomo al confine/ Allarme da Seoul: "Decine di vittime tra i soldati"

INCENDIO A FERRARA: ABITAZIONE MESSA IN SICUREZZA

Immediato è stato l’arrivo delle forze dell’ordine anche perchè si temeva che le fiamme andassero ad intaccare un’abitazione vicina alla ditta, ma il pericolo è stato scongiurato proprio grazie all’intervento dei pompieri. Secondo quanto emerso, riportato sempre da La Nuova Ferrara, a causare l’esplosione sarebbe stata una bombola di acetilene che sarebbe stata raggiunta da delle scintille causate da un flessibile.

Una volta che si è verificata la deflagrazione un lavoratore è stato investito in pieno, ed è per questo che si è reso necessario il ricovero in codice rosso al Bufalini. Viene segnalato anche un odore acre attorno alla zona, di conseguenza il sindaco di Ostellato, Elena Rossi, ha invitato tutti i suoi cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa almeno fino a che l’incendio della provincia di Ferrara non sarà domato.

Vaccini Covid, Corte giustizia accusa Commissione Ue/ "Contratti con case farmaceutiche poco trasparenti"

INCENDIO A FERRARA: LE PAROLE DEL PROPRIETARIO DOPO LE FIAMME

Le fiamme hanno bruciato due capannoni nonché gli stampi che vengono utilizzati durante la fase produttiva ma nonostante l’area in fumo sia stata piuttosto vasta i pompieri sono riusciti a domare il rogo e stanno riportando piano piano la situazione alla normalità.

Dopo l’incendio il proprietario della fabbrica, che fortunatamente ne è uscito illeso, ha riferito che a seguito dello scoppio sono stati utilizzati tutti gli estintori presenti in ditta ma ad un certo punto si sono dovuti arrendere visto che le fiamme erano diventate incontrollabili. Di conseguenza si è deciso di evacuare l’edificio in attesa poi dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA