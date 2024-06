Incendio Roma, a fuoco un capannone a San Basilio/ Video, fiamme e fumo nero visibili da km

Un incendio di vaste proporzioni si è verificato la scorsa notte in quel di Roma, precisamente nel quartiere San Basilio, nel IV municipio. Il rogo ha interessato un capannone di grandi dimensioni situato fra le vie Scorticabove e Pieve Torina, e i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. Divampate la scorsa notte, di fatto non sono state ancora completamente spente anche se la situazione risulta essere sotto controllo.

Come riferito dai colleghi di RomaToday, l’incendio ha provocato un’alta nube nera dal capannone interessato, un edificio che ospita la ditta Barone Autotrasporti che si estende per circa 3mila metri quadrati. Al momento non è chiaro cosa abbia potuto causare le fiamme, e non è da escludere alcuna ipotesi, anche quella di un incendio doloso. In ogni caso, una volta che la situazione sarà tornata alla normalità, chi di dovere indagherà per cercare di stabilire con esattezza cosa sia successo nel dettaglio.

INCENDIO ROMA, A FUOCO UN CAPANNONE A SAN BASILIO: COLONNA DI FUMO NERO VISIBILE DA GRANDE DISTANZA

La colonna di fumo nero è risultata essere visibile da diversi chilometri di distanza, fin dai quartieri di Montesacro e Porta di Roma, ma ci sono stati avvistamenti anche da alcuni comuni della provincia, a testimonianza di quanto il rogo sia stato imponente. Tra l’altro il fatto che si sia verificato nella notte ha accentuato ulteriormente la “visibilità”, una torcia nel buio chiaramente individuabile. Il fumo è stato segnalato anche dal quadrante della Bufalotta, così come dal Raccordo Anulare, nella zona di Roma Eur, quindi diversi chilometri dal punto dell’incendio.

Diverse le segnalazioni anche sui social, con un lettore che parla di “aria irrespirabile a Rebibbia”, ma anche a San Basilio e Torraccia, i quartieri che più sono stati coinvolti nell’incendio. Una volta lanciato l’allarme sul posto si sono recati gli uomini della polizia di stato nonché i vigili del fuoco con diverse squadre, e la polizia municipale che ha chiuso l’accesso alle due strade dove sorge il capannone.

INCENDIO ROMA, A FUOCO UN CAPANNONE A SAN BASILIO: NESSUN FERITO SEGNALATO

Presente anche il personale del 118 ma fortunatamente non risultano essere coinvolte delle persone, anche per via del fatto che l’incendio si è verificato di notte quando la ditta era chiusa. I pompieri hanno portato sul posto ben cinque autopompe serbatoio, una kilolitrica e quattro autobotti, chiaro indizio di quanto il rogo fosse vasto, anche perchè hanno preso fuoco “materiali di vario genere”, così come fatto sapere sempre dai pompieri.

Da segnalare che attorno alle ore 8:00 le fiamme bruciavano ancora, dopo diverse ore. Fabrizio Montanini, consigliere municipale, si è recato sul luogo del rogo e attraverso la propria pagina Facebook ha fatto sapere che “si sentono scoppi di mezzi pesanti e auto che prendono fuoco”, confermando il fatto che le fiamme abbiano interessato una ditta di autotrasporti. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.













