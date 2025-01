ADELMO BLUE FORNACIARI COINVOLTO IN UN INCIDENTE: COS’È SUCCESSO IN KENYA

Il figlio del cantautore Zucchero è rimasto coinvolto in un incidente d’auto in Kenya, nel continente africano. La notizia è riportata in queste ore da Il Fatto Quotidiano, e racconta di un episodio avvenuto di preciso in quel di Malindi, lungo la strada verso Watamu. A bordo di una vettura vi era Adelmo Blue Fornaciari, appunto il figlio di Zucchero. Si tratta di un ragazzo di soli 27 anni (compiuti il 14 gennaio 2025 pochi giorni fa), che come riferito dall’ufficio stampa del padre, è illeso e sta bene.

Solo un grosso spavento quindi per il ragazzo e anche per il padre, che si trova anch’egli in Kenya in vacanza con la propria famiglia e gli amici. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma non è da escludere un incidente in auto magari durante un safari o qualche possibile escursione che solitamente si fanno quando si visitano queste nazioni molto ricche dal punto di vista del paesaggio, della natura e della fauna.

ADELMO BLUE FORNACIARI, COSA FA NELLA VITA IL FIGLIO DI ZUCCHERO?

Staremo a vedere se emergeranno maggiori dettagli nelle prossime ore, nel frattempo ricordiamo che il figlio di Zucchero, Adelmo Blue, è anche il figlio anche della seconda moglie dell’artista, Francesca Mozer. Si è di recente laureato in giurisprudenza ma la sua grande passione è il calcio, e proprio per questo dall’anno scorso, 2024, milita nell’Inter con il ruolo di talent scout, a caccia di nuovi talenti da portare nel club nerazzurro.

La laurea era invece arrivata due anni fa, nel 2023, presso l’istituto Luiss di Roma, e dopo aver lavorato in uno studio aveva deciso di sposare la causa nerazzurra nonostante la passione calcistica del padre. Il noto cantautore è infatti un tifoso del Milan da quando è ragazzino, così come aveva raccontato lo stesso in occasione di una intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Anche il figlio ha il cuore rossonero ma evidentemente non ha potuto dire no al lavoro dei suoi sogni anche se per i colori rivali.

