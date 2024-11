Infortunio Andreas Muller ad Amici: cos’è successo al ballerino

Era il 2015 quando Andreas Muller partecipava per la prima volta ad Amici. Un percorso, il suo, fatto di sacrifici ma anche soddisfazioni, visto che il ballerino riuscì a conquistare un posto al serale. Ma pochi giorni dopo, durante delle prove, Andreas si fa male al gomito, e quello che sembrava un banale incidente diventa invece la causa del suo addio al programma. A causa di una lussazione, Muller deve abbandonare definitivamente la scuola. “Si certifica che il Signor Muller Andreas, visitato in data odierna, è affetto da postumi per lussazione gomito destro. – si leggeva nel referto medico del ballerino ai tempi di Amici 15 – Dall’esame radiografico non si evidenziano fratture. È necessario un tutore fisso al gomito flesso per due settimane, tutore articolato per altre due settimane ed inizio di cauta chinesi (rieducazione motoria) in flesso e estensione”.

Ad Andreas venne però data una possibilità unica: quella di ripresentarsi ad Amici l’anno successivo. Il ballerino tornò e non solo riprese il suo posto ad Amici, ma quella edizione lui è riuscito a vincerla.