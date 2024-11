INFORTUNIO CALHANOGLU INTER: NESSUNA LESIONE

Si tira un sospiro di sollievo in casa Inter: l’infortunio di Hakan Calhanoglu è meno grave del previsto. Il centrocampista era stato costretto ad uscire dal campo al termine del primo tempo nella partita della sua Turchia contro il Galles, per il girone di Nations League: è stato ovviamente sottoposto agli esami strumentali, che hanno riscontrato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Un problema minore insomma: si temevano lesioni e invece Calhanoglu, di fatto, è a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Serie A che l’Inter giocherà sabato pomeriggio al Bentegodi, contro un Verona a caccia di punti per la salvezza.

A disposizione tecnicamente, potremmo dire: infatti i nerazzurri torneranno in campo già martedì sera per affrontare il Lipsia in Champions League, la partita è considerata importante perché, in caso di vittoria, i nerazzurri sarebbero davvero vicini alla qualificazione agli ottavi di finale e, salvo smentite, è per questo che Inzaghi non dovrebbe rischiarlo contro il Verona. Calhanoglu potrebbe andare in panchina per ogni evenienza, ma difficilmente sarà proposto come titolare al Bentegodi: presumibilmente, e se non ci sarà altro turnover, l’Inter giocherà con Nicolò Barella in cabina di regia, ma potrebbe anche scattare l’ora di Kristjan Asllani.

L’INTER SENZA CALHANOGLU

L’infortunio di Calhanoglu è dunque meno grave del previsto, ed è una gran bella notizia: il centrocampista turco è infatti fondamentale nel gioco della squadra nerazzurra, e tanto si deve a Simone Inzaghi che, dopo l’addio di Marcelo Brozovic, ha scelto di affidare a lui la regia, affiancandolo con due mezzali box to box come Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Il gioco ha immediatamente funzionato: Calhanoglu è stato più che centrale nella vittoria dello scudetto dell’Inter e ha iniziato la stagione allo stesso modo, anche se poi prima della sosta ha sbagliato il suo primo rigore nerazzurro (dopo 19 realizzazioni) proprio nel big match scudetto contro il Napoli.

Senza di lui l’Inter ha giocato tre partite in questa stagione: ha vinto in trasferta quelle contro l’Empoli e lo Young Boys, anche se a Berna ha sofferto parecchio e ha segnato il gol decisivo solo nel finale, e ha pareggiato quella di San Siro contro la Juventus, il famoso e pirotecnico 4-4 in cui la squadra di Simone Inzaghi si è fatta rimontare due gol di vantaggio. A causa dell’infortunio di Calhanoglu, o comunque anche per quello, la Turchia è affondata in Montenegro contro l’ultima in classifica nel girone di Nations League: diciamo allora che il centrocampista è abbastanza centrale e determinante per le sorti delle sue squadre, per questo Inzaghi non lo dovrebbe rischiare sabato.