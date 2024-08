INFORTUNIO THURAM E WEAH: DOPPIA TEGOLA PER LA JUVENTUS

Nemmeno il tempo di cominciare, che parliamo di infortunio in casa Juventus: a dire il vero doppio, perché dopo la partita contro il Como Thiago Motta, vincente per 3-0 all’esordio sulla panchina bianconera, ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Khephren Thuram e Timothy Weah. Avevamo visto come l’esterno statunitense, autore di un’ottima prestazione, si fosse fatto male appena prima dell’intervallo: nonostante questo è riuscito a segnare uno splendido gol, quello del 2-0 a favore della Juventus, ma poi il suo posto è stato preso dal giovane Nicolò Savona.

Tuttavia l’infortunio riguarda anche Thuram, all’esordio con la maglia bianconera: schierato titolare insieme a Manuel Locatelli al centro del campo, il francese ha già dato prova di poter essere un buonissimo acquisto per Thiago Motta, ma allo stesso modo ha dovuto alzare bandiera bianca. I primi esami hanno riscontrato una lesione di basso grado del bicipite femorale per entrambi, per Thuram si tratta della coscia sinistra e per Weah di quella destra; la Juventus ha fatto sapere che questo duplice infortunio sarà rivalutato tra circa dieci giorni, ma questo significa che i due calciatori non saranno disponibili per la prossima partita.

INFORTUNIO THURAM E WEAH: LE CONTROMOSSE DELLA JUVENTUS

L’infortunio di Khephren Thuram e Timothy Weah è naturalmente un duro colpo per la Juventus. I due calciatori salteranno sicuramente la partita di lunedì contro il Verona, ma rischiano concretamente di non essere a disposizione nemmeno per il primo big match stagionale, quello dell’Allianz Stadium contro la Roma, per poi torare dopo la sosta per le nazionali. Quali saranno allora le contromosse di Thiago Motta? Una dovrebbe essere scontata: sarà data una maglia da titolare a Douglas Luiz, che contro il Como è subentrato soltanto al 79’ minuto e che dovrà “forzare” il suo inserimento nella Juventus.

Per quanto riguarda Weah, già lunedì Thiago Motta aveva avanzato il raggio d’azione di Andrea Cambiaso schierando Savona come terzino destro; naturalmente l’alternativa principale riguarda Danilo, che è stato sacrificato all’esordio in campionato per puntare sul nuovo acquisto Juan Cabal, mandato in campo come terzino sinistro. Staremo a vedere: certamente quando arriva un infortunio non è mai qualcosa di poco conto anche perché si tratta, nel caso di Thuram e Weah, di due ragazzi che avevano iniziato molto bene il campionato e che avrebbero potuto lanciarsi, tornare a disposizione dopo qualche partita e una sosta potrebbe rappresentare un problema anche a livello di minutaggio personale.