Classifica semifinale Io Canto Senior 2025: i risultati della prima manche

La semifinale di Io Canto Senior 2025 vede i concorrenti rimasti in gara sfidarsi in due manche. Le teste di serie, ovvero i concorrenti che hanno vinto le precedenti puntate, si trovano in squadre diverse ma spiccano ugualmente nel proprio gruppo. Alla fine della prima manche è, infatti, Alessandro Rea a conquistare la vetta della classifica.

La prima classifica per la giuria è stata la seguente: Alessandro Rea 38, Angelo Aliano 37, Anna Paola Andreini e Filomena Migliaccio 35, Gabriele Paolucci e Gabriella Polini 34, chiude a 33 Massimo Gentili. Con l’aggiunta del voto del pubblico è così cambiata: Alessandro Rea 61, Gabriele Paolucci 57, Massimo Gentili 56, Anna Paolo Andreini 47, Filomena Migliaccio 43, Angelo Aliano 42, Gabriella Bonino 40. AL ballottaggio gli ultimi due.

La classifica della seconda manche

Alla fine della seconda manche, per i giudici il primo in classifica è Giorgio Zuccolo 40 punti a parimerito con Pino Minio; terza Saba De Rossi 39, Giorgio Primicerio 39, Emiliano Curioni 38, Caterina Arena 33, Cristina Di Meo 32. La votazione della giuria stravolge le prime posizioni. La classifica finale è: Saba De Rossi 64, Emiliano Curioni 58, Caterina Arena 55, Giorgio Zuccolo 52, Giorgio Primicerio 50, Pino Minio 47, Cristina Di Meo 35.