Irma Di Paola sarà ospite alla trasmissione di Amici nel corso della puntata di oggi. Nonostante non si abbiano molte notizie prettamente biografiche su Irma Di Paola, da un punto di vista professionale la sua vita è già costellata da molti successi. Nata a Taranto, la ballerina è attualmente nota per essere stata la coreografa del film C’è Ancora Domani di Paola Cortellesi e per aver partecipato, nelle vesti di giurata, alla trasmissione di Amici di Maria De Filippi nel 2022. Quella della Cortellesi, presentata alla Festa del Cinema di Roma lo scorso anno, non è stata l’unica opera cinematografica in cui si rintraccia il suo nome nei titoli di coda. Irma, infatti, è anche un’affermata insegnante di danza e, con la sua passione, ha fondato a Roma uno spazio interamente dedicato alla formazione artistica di professionisti interessati a lavorare nel suo ambito.

Si tratta de Il Deposito Studio Danza fondato dalla direttrice artistica in concomitanza con Effetto Domino, un’altra importante realtà per favorire lo sviluppo e la promozione della danza sul territorio nazionale. La coreografa è anche impegnata in progetti che, pur rimanendo focalizzati sulla danza, rimangono altrettanto connessi anche ad altri temi, come – ad esempio – a quello della sostenibilità ambientale. Uno dei più recenti progetti – come si può vedere dal suo profilo Facebook Ufficiale – risale all’agosto del 2023, quando un evento dedicato alle pratiche Green, svoltosi nella Capitale, vide anche la sua partecipazione.

Irma Di Paola ad Amici 2024: oltre la danza, una rubrica dedicata alle storie

Oltre alla danza, dunque, Irma Di Paola ha anche altri interessi. Attività che però coltiva sempre di pari passo con i suoi impegni professionali. Un esempio di questa precisazione riguarda la Rubrica “Il Deposito: Storie”. Un recente progetto realizzato in parallelo al “Deposito Studio Danza” di Roma dalla coreografa di Taranto. Avendo fondato lo Studio assieme ad altre tre personalità, impegnate, come lei, nell’universo della danza, questa Rubrica ha l’obiettivo di informare, più nei dettagli gli interessati, su quali siano i criteri di formazione e le attività che si svolgono all’interno dello spazio dedicato alla danza nella Capitale.

Fra questi vi è, ad esempio, il criterio della possibilità. Ossia di come per tutti sia “possibile” e debba essere “concesso poter danzare”. Queste informazioni relative alla formazione artistica vengono ricordate in un video realizzato e condiviso da @ildepositostudiodanza su Instagram, lo scorso 23 settembre.