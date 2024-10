ITALIA BELGIO 2-2: GIUSTO ATTEGGIAMENTO DEGLI AZZURRI

L’Italia parte bene contro il Belgio, ma poi, a causa di una giusta espulsione di Pellegrini, resta in dieci e alla fine il Belgio riesce a pareggiare la partita. L’Italia era riuscita a passare in vantaggio segnando quasi subito il gol dell’1-0 con il giovane Cambiaso. Poi ha condotto il gioco fino a trovare il gol del 2-0 con Retegui, mostrando brillantezza, velocità e tenuta delle posizioni in campo, lasciando presagire una partita in discesa, ma così non è stato, anche a causa dell’espulsione di Pellegrini, che giocava subito dietro l’unica punta, Retegui. Sembrano comunque scacciati gli atteggiamenti svogliati dimostrati ampiamente agli scorsi Europei del 2024. Anche a livello dirigenziale sembra esserci più sintonia nelle dichiarazioni e nella loro attuazione. In porta ha giocato Donnarumma, come capitano.

Pur non avendo ancora il pieno appoggio dei tifosi per alcuni errori commessi in carriera, ha comunque dimostrato il suo valore. In difesa, al centro, Bastoni ha proseguito con le sue buone prestazioni, già viste all’Europeo, con a sinistra l’altro big, Calafiori, che gioca nell’Arsenal, mentre a destra Di Lorenzo ha mostrato buone cose in fase di spinta, specialmente a sinistra. Sulla destra, a metà campo, Cambiaso, autore del primo gol dopo pochi minuti, ha messo l’Italia in vantaggio, seguito poco dopo dal gol di Retegui da posizione defilata sulla sinistra. A centrocampo, Ricci ha fatto una buona partita in regia, affiancato da Tonali a sinistra e da Frattesi a destra, autore di alcuni buoni spunti. Di Marco operava come terzino sinistro con funzioni di spinta, cosa che ha regolarmente mostrato. Pellegrini, espulso quasi subito, operava dietro il centravanti boa Retegui, autore di un gol non facile. Il Belgio, che non ha mai mollato, ha trovato il pareggio al 42′ e poi nel secondo tempo. Insomma, una buona Italia, che ha subito un pari forse immeritato, ma ha mostrato un atteggiamento di gioco completamente diverso rispetto a quello degli Europei.

(Carlo Cattaneo)