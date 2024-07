ITALIA SI QUALIFICA AGLI EUROPEI FEMMINILI 2025/ Vittoria 4-0 contro la Finlandia e primo posto nel girone

Un’Italia travolgente si qualifica agli Europei Femminili 2025; 4-0 è il risultato finale dell’ultima sfida dei gironi di qualificazione ai danni della Finlandia. Un ultimo atto decisamente dolce per le azzurre che dal terzo posto balzano direttamente al primo scalzando anche i Paesi Bassi che, in contemporanea, non sono andati oltre il pareggio contro la Norvegia.

Diretta/ Italia Norvegia U19 (risultato finale 2-1): Zeroli sigilla il ribaltone! (Europei 2024, 15 luglio)

Con la roboante vittoria contro la Finlandia, l’Italia non solo si qualifica agli Europei Femminili 2025 ma agguanta anche il favore di un sorteggio che potrebbe essere decisamente benevolo rispetto all’ipotesi in cui le azzurre fossero passate per il secondo posto, o peggio, per il play-off destinati alle migliori terze. Prima di conoscere gli accoppiamenti bisognerà però attendere l’esito dei gironi ancora aperti per le qualificazioni agli Europei Femminili 2025. (agg. Valerio Beck)

Chiellini a Morata: "Quando sbagliò il rigore nel 2021 ci augurò di vincere" / Il retroscena (15 luglio 2024)

L’ITALIA A CACCIA DEL PASS PER GLI EUROPEI FEMMINILI 2025

L’Italia si qualifica agli Europei Femminili 2025? E’ in questo momento in atto la sfida tra Italia e Finlandia, ultimo atto delle qualificazioni al torneo continentale. Proprio il match in svolgimento – in contemporanea con Norvegia e Paesi Bassi – è determinante per le azzurre al fine di agguantare il pass per il prossimo torneo continentale. La classifica del gruppo 1 in Lega A sorride alle azzurre che, questa sera, hanno pieno controllo del proprio destino.

L’Italia è attualmente al terzo posto nel gruppo 1 della Lega A valida per le qualificazioni agli Europei Femminili 2025. I primi due posti sono invece occupati da Paesi Bassi e Norvegia che per l’appunto si affrontano in contemporanea al match delle azzurre contro la Finlandia. Ne consegue che in caso di vittoria, qualsiasi sia il risultato sull’altro campo, l’Italia si qualifica agli Europei Femminili 2025.

Formazioni Italia Norvegia U19/ Corradi sceglie Camarda con Pafundi? (Europei Under 19 2024, 15 luglio)

ITALIA SI QUALIFICA SE… RISULTATI UTILI CONTRO LA FINLANDIA PER GLI EUROPEI FEMMINILI 2025

Per scoprire se l’Italia si qualifica agli Europei Femminili 2025 questa non dovremo necessariamente sperare in una vittoria delle azzurre nell’ultima sfida contro la Finlandia. Nel caso in cui dovesse arrivare un pareggio in entrambe le sfide, allora la squadra di mister Soncin dovrà passare per un turno ulteriore, ovvero gli ostici play-off. Meno confortante sarebbe la circostanza in cui le azzurre dovessero uscire sconfitte o con un pareggio, diversamente dal risultato dell’altro campo: a quel punto, alla domanda “L’Italia si qualifica agli Europei Femminili 2025?”, dovremo rispondere con esito negativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA