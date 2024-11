ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI SE… NATIONS LEAGUE, BASTA UN PUNTO CONTRO IL BELGIO!

L’Italia si qualifica ai quarti di Nations League? La domanda è attuale questa sera, perché alle ore 20:45 di giovedì 14 novembre gli azzurri sono allo stadio Re Baldovino di Bruxelles per sfidare il Belgio. Ricordiamo ancora il match di andata: totale controllo e due gol di vantaggio, prima che l’espulsione di Lorenzo Pellegrini cambiasse il vento e permettesse ai Diavoli Rossi di pareggiare, se non di sfiorare la vittoria. Era il 10 ottobre ed eravamo allo stadio Olimpico di Roma; si era detto che quel beffardo pareggio avrebbe potuto cambiare la narrativa del girone, in realtà così non è stato (almeno si spera) perché la Francia ci ha fatto un favore battendo il Belgio in trasferta.

La situazione nel girone parla di un’Italia prima con 10 punti, seguono i Bleus a quota 9 mentre i Diavolo Rossi sono a 4; tagliato fuori Israele, ancora al palo. Quest’anno come noto in Nations League esistono i quarti, e si qualificano le prime due: un punto contro il Belgio ci garantirebbe la qualificazione aritmetica stasera, poi a San Siro in questo scenario andremmo a giocarci il primato nel gruppo A della Lega A. Dunque l’Italia si qualifica ai quarti di Nations League pareggiando, ma c’è di più: il punto può arrivare anche nel match di domenica contro la Francia, a riguardo Luciano Spalletti ha avvisato comunque di non pensare che sia un compito semplice.

ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI SE… LO SCENARIO NEGATIVO

Avendo 6 punti di vantaggio sul Belgio, l’Italia si qualifica ai quarti di Nations League con un punto in due partite: basta un pareggio perché i Diavoli Rossi non ci raggiungano più, anche se la Francia ci dovesse superare vincendo entrambe le sue gare (stasera ospita Israele a Saint Denis) l’Italia avrebbe comunque 11 punti contro i 15 dei Bleus, ma il Belgio a quel punto non potrebbe farne più di 8 (in caso di pareggio stasera), invece con un punto contro la Francia avremmo sempre 11 punti e i transalpini potrebbero andare a 13, noi saremmo secondi con il Belgio che non potrà fare più di 10 punti. In quale caso dunque l’Italia non si qualifica ai quarti di Nations League?

Scopriamolo: naturalmente dovremmo perdere sia a Bruxelles che a San Siro contro la Francia, e il Belgio dovrebbe poi battere Israele sul neutro di Budapest. A quel punto avremmo la Francia comunque davanti (anche se perdesse stasera) e i Diavoli Rossi anche, perché sarebbero a 10 punti come gli azzurri ma, ovviamente, avrebbero il vantaggio nella doppia sfida essendo che all’andata è finita pari. Ha fatto bene Spalletti a mettere tutti sul chi vive: l’Italia che si qualifica ai quarti di Nations League è uno scenario alla portata e molto vicino, ma affrontiamo comunque due ottime nazionali e i Bleus, anche se ormai qualificati, vorranno vendicare la sconfitta che lo scorso 6 settembre abbiamo inflitto loro al Parco dei Principi, spezzando una serie negativa che durava da 18 anni.