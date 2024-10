Jake La Furia ha raggiunto l’equilibrio perfetto con se stesso e gli altri: “Grazie ai miei figli…”

Non c’è più rabbia nel cuore di Jake La Furia, anche se in fondo forse non c’è mai stata. D’altronde al di là della corazza e la facciata da duro, lui stesso si è definito un “patatone” in una bella intervista pubblicata sulle pagine di Vanity Fair. Il giudice di X Factor sembra aver scoperto un nuovo sé un questo ultimo anno segnato da due eventi molto importanti per la sua carriera: la reunion dei Club Dogo e la chiamata ad X Factor. Una nuova avventura che Jake sta vivendo appieno, così come il suo ruolo di padre che da qualche tempo lo ha cambiato.

“Ho fatto i figli perché ci tenevo davvero a costruirmi una famiglia”, ha raccontato sempre a Vanity. “Volevo godermi i figli e vivermeli in fondo, e questo mi ha sicuramente cambiato la vita. Anche perché banalmente non avrei potuto più fare le 7 del mattino. Penso che i figli mi abbiano aggiustato. Accompagnarli e andarli a prendere a scuola mi mette in pace”, ha detto Jake La Furia.

Jake La Furia, quel senso di protezione per la moglie e il figlio

Parole che la dicono lunga sulla vita privata di Jake La Furia, che tendenzialmente cerca di proteggerla gelosamente. L’idea è di non mescolare la sua figura professionale con il privato, che deve restare tale. “Ho sempre desiderato mantenere la mia famiglia lontana dai riflettori a meno che non lo vogliano loro”, confida il giudice di X Factor. “Siccome quel desiderio per il momento non c’è, è giusto che certi momenti rimangano nostri e non siano pubblici”, ha ribadito Jake.

Il rapper, ricordiamo, si è sposato sette anni fa con la sua fidanzata storica, nonché madre del suoi figli. Di loro non si sa praticamente nulla, nemmeno il nome, proprio per i motivi citati precedentemente. Il cantante vuole lasciare la sua famiglia fuori dalle dinamiche del gossip e dello spettacolo. Fin qui ci è riuscito benissimo…

