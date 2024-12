C’è anche James Franco tra gli ospiti di oggi, sabato 7 dicembre, su Canale 5 a Verissimo. L’attore, regista e sceneggiatore statunitense, è reduce dalla presentazione del film ‘Hey Joe’ di Claudio Giovannesi, dove interpreta Dean Barry, un veterano americano che durante la seconda guerra mondiale conosce una splendida ragazza napoletana, con la quale metterà al mondo un figlio. Un film che ha impegnato e coinvolto moltissimo James Franco, che a Repubblica – in occasione della presentazione della pellicola – racconta un po più di sé e della sua vita privata.

“Ero un artista che pensava solo a se stesso, con ‘Hey Joe’ ho trovato la mia nuova occasione”, spiega James Franco. “Ho scoperto che essere nella modalità in cui mi preoccupa solo per me o per la mia carriera, non porta soddisfazione. Quando mi connetto con gli altri, quando faccio le mie performance, questo sì che rende la mia vita molto più soddisfacente”, sostiene convinto James Franco.

James Franco e l’importanza dell’equilibrio tra vita privata e lavoro: “Se non lo trovi è insostenibile”

Il segreto per la serenità, dunque, sembra risiedere nel giusto equilibrio tra obiettivi, desideri e generosità nei confronti di se stessi egli altri. “Non puoi vivere nell’arte ma l’arte vive in te. Da giovane tutto quello che mi importava era l’arte e tutti mi dicevano che mi sarei fatto male, tutto quello che mi importava era solo l’arte e per un po’ ci può stare ma non poi diventa insostenibile perché sei distrutto”.

“Non può funzionare sempre. Sono stato sovraccaricato di lavoro, ero esausto, penso che la cosa più importante sia trovare il giusto equilibrio e mi ci impegno ogni giorno”, confida ancora James Franco a Repubblica. “Penso che la creatività sia importante per il mio spirito ma occorrre trovare un equilibrio e se lo trovi, creatività e vita portano ad una spiritualità più grande”.

