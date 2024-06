Jannik Sinner rompe la rete durante il torneo di Halle/ Match interrotto e pubblico ‘allibito’

Di un’altra categoria Jannik Sinner, anche quando si tratta di piccoli ‘incidenti’ in campo. La stella del tennis italiano – e numero 1 al mondo nella classifica Atp – si è reso protagonista di una circostanza piuttosto inusuale nel corso del match contro Griekspoor valido per il torneo di Halle.

Era in corso il secondo set, il risultato fermo sul 2-2: il servizio è di Jannik Sinner ma qualcosa di imprevisto porta all’interruzione della gara per alcuni minuti. Come racconta il Corriere dello Sport, la colpa è stata proprio del campione altoatesino che, avendo colpito la palla forse con troppa potenza, ha causato la rottura della rete con conseguente distacco dei cardini che la reggono al terreno di gioco.

Jannik Sinner, il servizio del campione altoatesino è troppo potente: saltano i ganci della rete

Il servizio di Jannik Sinner, con annesso sradicamento della rete di gioco durante il torneo di Halle, ha chiaramente causato l’interruzione della partita. Come racconta il Corriere dello Sport, immediatamente gli addetti si sono recati in campo per ovviare al problema in un clima di stupore e divertimento generale per il particolare imprevisto. Lo stesso Jannik Sinner è sembrato piuttosto sorpreso per quanto causato dalla potenza del suo servizio. Fortunatamente, giusto il tempo di rimediare dal punto di vista tecnico e la gara contro Griekspoor – valida per il torneo di Halle – è proseguita senza ulteriori intoppi.

