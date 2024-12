Genitori Lorenzo Spolverato, chi sono la madre e il padre: “Hanno fatto tanto per me”

Nella vita del giovane concorrente del Grande Fratello 2024, i genitori Armando e Cristina non possono che occupare un posto in prima fila, visti i tanti sacrifici fatti per tirare su il gieffino negli anni. Cresciuto a Milano con tanti sacrifici, Lorenzo Spolverato non ha mai dimenticato quanto fatto dai suoi genitori negli anni e durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello ha confidato:

“Sono nato nelle case popolari di Milano, sono cresciuto in un quartiere molto difficile, vengo da una famiglia molto umile, a casa mancavano sempre i soldi e il cibo. Ogni volta che ci penso è difficile”. Sempre soffermandosi sui genitori Lorenzo Spolverato ha svelato: “Mio padre e mia madre hanno fatto molti lavori, una cosa di cui gli sono grato è che mi hanno insegnato ad amare e essere amato” le parole del gieffino.

Genitori Lorenzo Spolverato, la confessione del padre Armando: “Mio figlio non è gay”

Nei giorni scorsi il signor Armando ha colto l’occasione per commentare le voci circolate sul figlio Lorenzo Spolverato, visto che sia nella casa del Grande Fratello 2024 che fuori c’è chi ha insinuato che il gieffino fosse gay, nonostante i vari avvicinamenti con Shaila Gatta e Helena Prestes: “Io volevo precisare una cosa, per me non è assolutamente gay, ma anche se lo fosse non fa del male a nessuno, è una sua scelta, se è felice lui lo sono anch’io” la carezza dei genitori di Lorenzo Spolverato per il figlio.

Sempre riguardo Lorenzo Spolverato, Armando si è lasciato andare ad altre parole speciali nei confronti del ragazzo: “Lorenzo non è assolutamente una brutta persona. Sì, ha un po’ di difetti, ma anche tanti pregi, ha un cuore grande, è molto generoso” le parole del papà del concorrente del Grande Fratello 2024. E questa sera i genitori di Lorenzo Spolverato sicuramente regaleranno una nuova sorpresa al figlio.