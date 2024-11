Grande Fratello 2024, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez sempre più vicini: balli e confessioni di notte

Sta nascendo una nuova coppia al Grande Fratello 2024? Sembrerebbe proprio di si! Nelle scorse ore, infatti, Mariavittoria e Javier si sono mostrati ancora più vicini e affiatati e si sono lasciati andare a balli e confessioni notturne. I due sono amici da tempo ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato nel loro rapporto. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha insegnato qualche passo di danza alla Minghetti dicendole: “Mi so muovere. Non sono un palo, non sono il bello che non balla da questo punto di vista, ballo eccome.” E poi i due si sono appartati e lasciati andare alle confidenze.

Dopo aver ballato insieme Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez hanno confessato entrambi di fidarsi molto l’uno dell’altra. Il pallavolista argentino ha confessato: “Io di te mi fido, ma non mi fido di tutti. […] Sì gli opposti si attraggono, ma è difficile stare insieme a chi è troppo diverso da te. Io ad esempio con una come Yulia non ce la farei mai a starci. Non mi piace ed è tanto distante da me”. Invece, Mariavittoria ha scaricato Tommaso Franchi, che nel frattempo l’ha scaricata per Maica Benedicto al Gran Hermano dove si trova da lunedì: “Io non mi fido di Tommaso…ma di te mi fido.”

Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti, flirt al Grande Fratello 2024? Lei scarica Tommaso Franchi E durante la chiacchierata con Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti ha scaricato Tommaso Franchi con il quale sembrava stesse nascendo un sentimento: “Io non mi fido di Tommaso voglio dirtelo. Ci sto ragionando su questa cosa. Poi con lunedì ho avuto la conferma. Io già faccio fatica a fidarmi, ma di te mi fido. Con Tommy c’è affinità, ma non posso affidarmi a lui, non c’è fiducia. Poi ora che ho scoperto che è andato a dire a Shaila che io sparlo di lei.” Anche Javier ha detto la sua su Tommaso: “Lui forse pecca di ingenuità e questo tu lo noti. Non dico che deve pensarla sempre come te e prendere la tue difese, ma poteva evitare di dire quelle cose su di te dal momento in cui vi state conoscendo.” Insomma, c’è un flirt in corso tra Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti? Il web nel frattempo sembra approvare la loro ship. Sui social ci sono molti commenti positivi.

