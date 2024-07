Jenny e Tony dopo Temptation Island 2024: “I cambiamenti ci sono stati“

Jenny e Tony hanno deciso di uscire insieme da Temptation Island 2024, un percorso che ha messo seriamente a dura prova il loro rapporto ma che alla fine si è concluso con un lieto fine. Al falò la ragazza ha concesso una seconda possibilità al fidanzato, nonostante la mancanza di fiducia che ha spesso minato la loro relazione, e lui le ha promesso di essere disposto a cambiare. Una scelta poco apprezzata dal web ma ora, un mese dopo, la coppia è raggiante di fronte alle telecamere di Witty Tv e, nel corso dell’intervista, conferma di stare ancora insieme.

“Questo è stato un mese di prova per Tony, volevo anche capire se questo Mr Hyde che ci ha raccontato voleva ancora uscire. Anche perché se esce, rischia grosso…“, ammette ironica Jenny. Lui conferma che qualcosa è cambiato: “I cambiamenti ci sono stati, sono evidenti“, e lei conferma: “Nei miei confronti ha iniziato a saper gestire la gelosia. Sono libera di esprimermi e vestirmi come mi va: se voglio indossare qualcosa di scollato, lui non parla“.

Tony e la promessa a Jenny: “Mr Hyde non ci sarà più…“

Jenny e Tony appaiono felici ai microfoni di WittyTv un mese dopo Temptation Island 2024, con la ragazza che apprezza i cambiamenti del fidanzato facendogli notare: “La libertà è una cosa, avere una relazione e sentirsi è un’altra. Comunque imparerai pian piano a trovare il grigio, non solo il bianco e il nero“. Poi aggiunge: “Io mi sento felice, dopo il programma mi sento cambiata, rinata“. Lui, dal canto suo, ammette i suoi errori: “Il mio percorso è stato importante, ho capito che su tante cose sbagliavo. La limitavo, la snaturavo e non è corretto: lei è giusto che viva la sua vita come vuole viverla, insieme a me“.

Inoltre, il dj dice addio al suo “alter ego”: “Mr Hyde non ci sarà più, era una piccola repressione creata dal nostro rapporto e dai compromessi. E secondo me i compromessi hanno giocato un ruolo negativo nel nostro rapporto“. Lei, scherzosamente, ribatte: “Se esce fuori Mr Hyde, Jenny se ne va…“, poi confessa come si è evoluto il loro rapporto: “Tony è un po’ più presente nella mia vita a livello affettivo e me l’ha dimostrato. Tony è comunque un simpaticone e riesce anche ad illuminare le mie giornate, ma è ancora poco il tempo: il tempo ci darà modo di capire“. La ragazza pretende dimostrazioni e manifestazioni di fiducia dal suo uomo: “Io ti do modo di fidarmi di te: se tu sparisci, io di cosa mi devo fidare?“. Lui infine la rassicura sui suoi sentimenti: “La amo ancora e la amerò sempre“, prima di scambiarsi un bacio.