“Mi manca tantissimo, voglio riabbracciarla”. Inizia così il falò di confronto tra Jenny e Tony a Temptation Island 2024, che si rivedono dopo settimane di sofferta distanza, soprattutto da parte di lei. Lui, certamente non si è lasciato scappare nessuna occasione di divertimento, festeggiando quasi ogni giorno.

Appena Tony la vede apparire dal sentiero, ecco che spunta la frase assurda: “Amore, finalmente”, poi la abbraccia. D’altro canto Jenny sa finalmente il fatto suo e parte con un discorso che non fa una piega: “Ti sei preso una ragazzina per poterla manipolare per la tua comfort zone”, poi gli chiede: “Cosa significa doppia vita, chi è questo Mr. Hyde di cui parli sempre?”. Domanda alla quale Tony non sa bene rispondere, anche perché di fatto non ha alibi dopo quello che è successo fuori e dentro Temptation Island 2024. “Io ho 26 anni, lavoro dalla mattina alla sera e non ho svaghi, il mio unico svago sei tu”, gli dice Jenny, frustrata da una vita in cui lui la tiene relegata a casa.

Temptation Island 2024, Tony e Jenny al falò sofferto: “La mia doppia vita era…”

Il falò tra Jenny e Tony è stato quello che i greci definirebbero un vero pathos. Lui non ha fatto altro che implorarla di tornare insieme, dopo svariate promesse sull’essere cambiato e sull’essersi accorto di quanto lei sia speciale nella sua vita. Peccato che nel villaggio di Temptation Island 2024 non sia emerso nulla di tutto ciò. E poi riparte il monologo: “Ho capito i miei errori, sono pronto a cambiare, puoi andare alle serate anche senza di me, ho capito che non ti ho fatto vivere la tua età”. Poi la risposta finale di lui sul famoso Mr. Hyde con il quale si identifica in alcuni momenti: “La mia doppia vita era quello che sono io quando tu non c’eri.”.

Ad un certo punto Filippo Bisciglia incoraggia Jenny a capire che dopotutto lui è innamorato di lei e Jenny cede: “Tony è stato tutto per me. Il mio migliore amico, il mio fidanzato. Ho sempre pensato che sopportare tutto sarebbe stato meno doloroso di lasciarlo”. Dopo che Filippo le fa notare gli occhi lucidi ed entrambi promettono l’uno all’altra di essere cambiati e diversi. “Tu ti devi preparare, non sono più la bambina manipolata che hai lasciato giorni fa”. E poi la domandona del secolo: “Decidi di tornare a casa con Tony o da sola?”. La risposta di Jenny arriva secca: “So che lui non è superficiale, esco con te ma non smetterò mai più di essere me stessa e non perderò la mia dignità pur di starti vicino. Sono arrabbiata ma ti amo“.