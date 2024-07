Jenny piange per Tony a Temptation Island 2024, le fidanzate: “Con lui sembravi stupida”/ “Ti spegne e…”

Jenny: ecco perché piange per Tony a Temptation Island 2024

L’avventura di Jenny nel villaggio di Temptation Island 2024 non sta andando nel migliore dei modi dal momento che la ragazza, di fronte ai filmati del fidanzato, continua a piangere evitando il contatto con i tentatori. Da parte sua, Tony, nel villaggio dei fidanzati, non solo continua a divertirsi, ma organizza feste trascorrendo sempre più tempo con le tentatrici facendo crollare le certezze di Jenny che, confidandosi con le altre fidanzate, ammette di aver paura che la storia in cui ha investito tanto sia giunta al termine. Di fronte alle lacrime e all’atteggiamento arrendevole di Jenny, le altre fidanzate provano a spronarla facendo notare tutte le mancanze di Tony nei suoi confronti.

“Non azzardarti a darti alcuna colpa. Neanche un ragazzino di 15 anni farebbe le cose che fa lui. Devi farti vedere divertente, spensierata, quando stavi con lui sembravi una bambolina di porcellana. Io pensavo che tu fossi una stupida la prima volta che ti ho vista accanto a lui. Ma non sei così, sei il sole e quell’uomo ti spegne”, le dice Alessia sempre molto schietta e diretta.

I consigli delle fidanzate di Temptation island 2024 a Jenny

Le fidanzate di Temptation Island 2024, dopo aver ascoltato lo sfogo di Jenny, le consigliano di pensare a se stessa, mettersi al primo posto e godersi l’avventura per poi prendere una decisione sulla sua storia. Jenny, da parte sua, non nasconde la delusione nei confronti di Tony da cui teme di essere stata tradita dopo aver ascoltate alcune rivelazioni del fidanzato che ha dichiarato di avere una doppia vita.

Da parte sua, invece, Tony, durante il falò con i fidanzati, a Filippo Bisciglia ha spiegato di aver accettato di partecipare a Temptation Island 2024 “per far capire a Jenny che non ci sono stati tradimenti. Sto capendo i miei errori, mi pento di averle detto come comportarsi”.

