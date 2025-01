Ormai si è rotta definitivamente l’amicizia tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, che oggi non si sopportano proprio più, specialmente dopo quanto successo poco prima che la cantante uscisse dal Grande Fratello. Mentre Stefania e Luca si trovano nel salone, ecco che la Morlacchi entra nella casa. Inizia a parlare dicendo di essere rimasta molto male per via della loro amicizia finita e racconta di aver paura a rientrare proprio per colpa di Luca Calvani.

Jessica Morlacchi: "Pace con Helena dopo il GF? C'è stato un incontro"/ Casa spiazzata, Signorini scettico

Jessica Morlacchi, dopo la pace con Helena Prestes, dice che con lui è facilissimo arrivare allo scontro e che quindi non è piacevole stare in casa con questo clima. Secondo Luca Calvani, la situazione è ancora più pesante, dato che dopo aver ammesso di sentirsi molto libero e di essersi preso una sorta di pausa, non riesce ancora a perdonare l’ex amica che secondo lui avrebbe provato a “distruggerlo” durante il percorso al Grande Fratello. Interviene poi Stefania Orlando, che porta alla luce un punto di vista ancora diverso.

Helena Prestes, amicizia improvvisa con Jessica Morlacchi non convince/ Web in rivolta: “Affamate di soldi”

Grande Fratello, Luca Calvani secco su Jessica Morlacchi: “A me sta bene così”

Stefania Orlando interviene durante lo scontro fra Luca Calvani e Jessica Morlacchi: “Secondo me ti stai vendicando“, le dice, precisando però di vedere cattiveria in quello che dice, “una cattiveria costruita sul nulla”. Jessica Morlacchi dice poi di aver notato che i due si sono avvicinati quasi come se avessero dato vita ad una setta, e prende in giro Luca Calvani dicendogli di essere stato un bravissimo insegnante di recitazione. I due si punzecchiano a lungo ma dopo le parole di Alfonso Signorini, Jessica Morlacchi ammette di non riuscire più ad avere fiducia nei confronti del ragazzo.

Jessica Morlacchi, nuovi retroscena su Luca Calvani/ "Cos'è successo sotto le coperte"

Luca Calvani dall’altra parte non ha interesse nel tornare suo amico e liquida il tutto con “A me sta bene così“. Probabilmente non vuole alimentare la guerra. Jessica Morlacchi, però, vuole sottolineare che non si capacita come mai Stefania Orlando parli, dato che non conosce nulla su di lei e che nei momenti in cui sono successi alcuni fatti con Luca Calvani lei non era nemmeno presente al Grande Fratello. L’opinionista racconta di non essere mai riuscite ad entrare in contatto, e che purtroppo non ha mai potuto approfondire la conoscenza con lei. Riusciranno loro tre ad andare d’accordo nelle future settimane nella casa del Grande Fratello? Solo il tempo ci darà una risposta!