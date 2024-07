Joachim Sauer, chi è il marito di Angela Merkel/ Quella discrezione che li unisce da quasi 30 anni

Joachim Sauer è un affermato chimico tedesco, dal 1998 marito dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. I due stanno insieme da quasi trent’anni e da una quindicina sono ufficialmente marito e moglie. Sbirciando in rete qualche foto della coppia, una delle prime cose che salta all’occhio è come i due siano in qualche modo “uniti” dallo stesso sguardo sereno e discreto. Quel che forse non tutti sanno tuttavia, è che la Merkel, benché sia considerata una delle donne più influenti e potenti al mondo, porti ancora il cognome del suo primo marito.

Il motivo non è mai stato spiegato, ma secondo alcuni avrebbe a che fare con il suo cognome da ragazza Kasner e quello del marito Sauer; due cognomi che per motivi diversi riportano a significati bizzarri e inquieti. Kasner ricorderebbe infatti la forma dialettale di Käse, vale a dire formaggio, mentre Sauer significa acido. Possibile che la Merkel abbia deciso di optare per un cognome più neutrale, mantenendo quello del primo marito.

Joachim Sauer, un tuffo nella vita privata di mister Merkel

Chissà cosa ne avrà pensato il secondo marito Joachim Sauer, anche lui in qualche modo una figura pubblica, di sicuro una personalità affermata e di spicco in ambito scientifico, poiché considerato tra gli studiosi internazionali di chimica quantistica più importanti al mondo. Eppure, Angela Merkel e il marito si sono sempre “presentati” agli occhi dei più curiosi come una coppia normalissima, molto discreta, che riesce – ed è riuscita – a scrollarsi di dosso il peso delle proprie mansioni, preservando la vita di coppia.

Per quanto riguarda il passato del chimico tedesco, sappiamo che è nato nel quartiere di Hosena di Senftenberg e ha un fratello maggiore ed una sorella gemella. Non sono noti molti altri dettagli personali, oltre al fatto che i suoi genitori sono il pasticciere e intermediario assicurativo Richard Sauer e Elfriede Sauer.











