Justin Sun lo aveva promesso e lo ha fatto: si è mangiato la banana. La sua non era però una banana qualunque bensì la famosa banana dell’artista Cattelan, che lo stesso aveva acquistato qualche giorno fa in cambio di una fortuna. L’imprenditore delle criptovalute aveva infatti speso ben 6,2 milioni di dollari, circa 6 milioni di euro, per assicurarsi la famosa opera d’arte moderna caratterizzata appunto da una banana attaccata al muro con un nastro adesivo di colore grigio. Il 34enne Justin Sun si è mostrato in uno degli hotel più esclusivi di Hong Kong mangiando appunto la banana di fronte ad un pubblico composto da giornalisti e influencer, elogiando anche la stessa opera d’arte definita “iconica”.

“La scienza dice che siamo onnivori”/ Pascual: “Se tutti diventassimo vegani sarebbe una catastrofe”

Justin Sun ha aggiunto che: “È molto meglio di altre banane”, e ancora: “È davvero molto buona”. Il 34enne ha così posto fine a Comedian, l’opera concettuale realizzata da Maurizio Cattelan che era stata venduta all’asta a New York la scorsa settimana, acquistata appunto dal 34enne imprenditore cinese. “Mangiarla durante una conferenza stampa può anche diventare parte della storia dell’opera d’arte”, ha aggiunto il giovane cinese, conscio di essere entrato nella storia dopo l’acquisto e dopo questo gesto clamoroso.

Terremoto Campi Flegrei/ Divieto di nuove costruzioni a Pozzuoli, Bacoli e alcune zone di Napoli

JUSTIN SUN HA MANGIATO LA BANANA DI CATTELAN: L’OPERA D’ARTE HA SEMPRE FATTO DISCUTERE

La famosa Banana di Cattelan aveva debuttato nel 2019 alla fiera Art Basel di Miami, sollevando un sacco di dubbi e di polemiche: si poteva definire davvero arte? La risposta forse non è mai stata chiarita ma certo è che quel “concept” ha fatto un gran parlare di se, aumentando nel contempo il suo valore, e così Sun ha deciso di investire parte dei suoi ricchi averi per assicurarsela e poi mangiarla.

Giusto per capire la ricchezza dell’imprenditore, sempre questa settimana ha investito 30 milioni di dollari in un nuovo progetto di criptovalute, leggasi World Liberty Financial, sostenuto dal neo presidente degli Stati Uniti, Donald Donald Trump.

Giulia Tramontano, esclusi futili motivi nella condanna a Impagnatiello/ Riconosciute 3 aggravanti su 4