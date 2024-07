Kate Middleton come sta? Caprarica:”Non si sa se guarisce dal tumore”/ “Re Carlo sabotato da Meghan”

Kate Middleton come sta? Continua a lottare contro il cancro e ce lo conferma ancora una volta Antonio Caprarica. Il giornalista intervistato da Leggo ha aggiornato sulle condizioni di salute della principessa del Galles e non solo, durante le sue dichiarazioni ha voluto spendere anche qualche parola su Re Carlo e sui diverbi ancora in atto con il figlio Harry e la moglie Meghan Markle. Caprarica, autore de “La fine dell’Inghilterra. Un Paese smarrito, un trono vacillante”, non ha risparmiato neanche una parola sullo stato mentale di Re Carlo, che oggi pare essere molto triste per via del fatto che i nipotini Archie e Lilibet sono lontani e non facilmente raggiungibili.

Descrive Carlo come “una brava persona, una persona che si impegna”, un sovrano, quindi, che non manca mai di compiere il suo dovere anche dopo la morte della madre Elisabetta II, che ha inevitabilmente segnato la fine di un’epoca per la monarchia. Eppure, Re Carlo, che al contrario della precedente sovrana è molto più disponibile verso i sudditi, oggi vive un periodo di profonda confusione dopo la diagnosi di cancro sua e della sua adorata Kate, ma soprattutto, per la spaccatura familiare raccontata nel libro “Spare”. “Carlo soffre di questa situazione” – spiega Caprarica – non è solamente il re ma un padre”, un padre che è anche nonno e ad oggi è afflitto per l’impotenza di non poter vedere i suoi nipotini, nei confronti dei quali, come conferma il giornalista, “ha quel sentimento di affetto profondo che solamente i nonni possono capire e sentire”.

Kate Middleton come sta? le prospettive di guarigione e la sciagura di Meghan

Antonio Caprarica parla poi del tassello più dolente di casa Windsor: la figura di Meghan Markle. Amata da molti e temuta da altrettanti, l’attrice e moglie di Harry pare essere proprio il seme della discordia che ha distrutto tutti gli equilibri in cui Re Carlo sperava. “Purtroppo il sabotatore capo è la moglie di Harry, Meghan Markle”, conferma il giornalista, che lascia intendere l’impossibilità di recuperare i rapporti nemmeno tramite la presenza dei nipotini. Durante l’intervista si è parlato anche della Markle come “la peggiore sciagura dopo Diana”, un paragone che a Caprarica non piace, soprattutto dato l’impegno politico della Lady in un periodo di enorme crisi politica. Era quindi una rivoluzionaria, ma legata alla famiglia e alla speranza di portarla avanti nella totale serenità.

Poi, il turno di Kate Middleton, che ancora oggi combatte il tumore con il sorriso in volto. Reduce dalla sua prima uscita in pubblico al Trooping the Colour, continua a lottare in silenzio: “Kate Middleton sta lottando contro una malattia i cui esiti sono sempre dubbi”, conferma Antonio Caprarica, aggiungendo il dettaglio più triste, quello che purtroppo, la guarigione è ancora tutta da vedere. Insomma, per la principessa del Galles è un periodo chiaramente difficile, con una vita stravolta dalla presenza del cancro e una famiglia oltreoceano che mette zizzania. Ma Kate Middleton, come sta? Il giornalista risponde secco: “Ci sono giorni buoni e altri meno”, per poi concludere raccontando tristemente di come Kate stia rinunciando sempre maggiormente agli impegni mondani.











