Killian Nielsen contro il marito di mamma Brigitte

Killian Nielsen, il figlio di Brigitte Nielsen e del giocatore di football Mark Gastineau, diventato popolare in Italia per la partecipazione, nel 2011, all’Isola dei Famosi, si è lasciato andare ad un amaro sfogo contro Mattia dessi, marito di Brigitte Nielsen la cui presenza impedirebbe al figlio di avere un rapporto sereno e continuativo con la madre. A svelarlo è stato lo stesso Killian Nielsen ai microfoni di Biccy: “Sono esasperato perché Mattia Dessi il marito di mia madre mi impedisce di vedere mia mamma, dice che devo prendere appuntamento con lui, è così da 6 anni!“, esordisce così Killian Nielsen nelle dichiarazioni fatte a Biccy.

“Sono andato adesso in Spagna per farle una sorpresa e ha aperto Mattia e non mi ha fatto entrare nemmeno nel giardino! Sono dovuto tornare a Milano senza averla nemmeno vista dalla finestra. Un incubo. Se non avessi la mia fidanzata non saprei come fare“, ha aggiunto.

Il rapporto tra Killian e Brigitte Nielsen

Il rapporto tra Killian e Brigitte Nielsen non è sempre stato facile. In passato, Killian che ha lavorato come attore e modello ha raccontato di aver avuto problemi di alcolismo e di non aver ricevuto, in quel periodo, l’aiuto della sua famiglia con la mamma che, a quanto pare, l’avrebbe bloccato su whatsapp.

“Per cinque anni ho sofferto di alcolismo e in quei cinque anni mia mamma mi aveva bloccato su WhatsApp perché suo marito non voleva che lei sentisse i miei problemi perché anche lei in passato ha sofferto di alcolismo. Io dai 25 ai 30 anni non ho potuto fare televisione per questi problemi, perché soffrivo di alcolismo” […] “Lei è molto fragile e segue molto il marito, tutto ciò che il marito le dice di fare, lei fa”, le parole rilasciate da Killian.