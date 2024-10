Kociss, l’eroe indiano, diretto da George Sherman

Domenica 13 ottobre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:45, il film western del 1952 dal titolo Kociss, l’eroe indiano. La pellicola è diretta dal noto regista George Sherman, film maker di numerosi progetti cinematografici di genere d’azione e western, come Santa Fe Stampede (1938) e Nuove frontiere (1939). Le musiche hanno invece la firma del compositore Hans J. Salter, che nel corso della sua carriera ha realizzato le colonne sonore di centinaia di lungometraggi di genere horror per la Universal Pictures.

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense John Lund, diventato famoso a livello internazionale per la sua partecipazione alla pellicola Scandalo internazionale (1948) di Billy Wilder. Al suo fianco l’attore Jeff Chandler, candidato al Premio Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione ne L’amante indiana (1950). Nel cast anche: Beverly Tyler, Bruce Cowling, Susan Cabot, John Hudson, James Best e Regis Toomey.

La trama del film Kociss, l’eroe indiano: un pellerossa giusto e valoroso

Kociss, l’eroe indiano è ambientato nel lontano 1862 in New Mexico, dove sembra che il maggiore Colton (John Lund) e il capo indiano Kociss (Jeff Chandler) siano riusciti a costruire una sorta di tregua e di equilibrio tra le parti. Questa situazione di pace viene minata dall’arrivo dell’agente del governo Baylor, arrivato con l’obiettivo di costringere gli Apache ad insiedarsi nella riserva di San Carlos.

Nel frattempo il capo degli Apache Mogollon, Geronimo, depreda una diligenza di passaggio, assassinando i passeggeri presenti e rapendo la giovane maestra Mary. Kociss decide così di bandire Geronimo dalla tribù e consegna Mary al maggiore Colton, affinché si prenda cura di lei.

Tra Geronimo e Baylor, però, nasce un’alleanza inaspettata e i due decidono di incastrare Kociss incolpandolo di un attacco ad una proprietà della zona.

Kociss cerca di difendersi di fronte al tenente Bascom, ma quest’ultimo lo accusa di stare mentendo, imprigionando la moglie dell’indiano e impiccando 3 uomini della sua tribù, tra cui proprio il fratello di Kociss.

La situazione è ormai giunta ad un punto di rottura: Geronimo e Kociss si trovano a fronteggiarsi faccia a faccia in un duello all’ultimo sangue. Ad uscirne vincitore sarà proprio Kociss, che deciderà di risparmiare il suo avversario e nella zona potrà finalmente ritornare la pace.