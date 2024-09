Anticipazioni Kostas, trama della puntata di oggi 19 settembre 2024: infarto colpisce il commissario

Dopo il successo in termini di ascolti della prima puntata, questa sera torna in onda la fiction di Rai1 Kostas con protagonista Stefano Fresi. Nel cast sono presenti anche Francesca Inaudi nel ruolo della moglie Adriana, Blu Yoshimi che interpreta la figlia Caterina e Luigi Di Fiore che interpreta il suo superiore Ghikas. Tratto dai romanzi dello scrittore greco-armeno Petros Markaris, la serie è ambientata nella Grecia del 2009, in bilico tra passato e presente. Fatte queste premesse vediamo nel dettaglio le anticipazioni di Kostas della puntata di oggi, giovedì 19 settembre 2024.

Mare Fuori 5 anticipazioni: quando va in onda, trama e cast completo/ Nuovi personaggi e tutto su Rosa Ricci

Anche in questo secondo appuntamento il commissario Kostas Charitos continuerà ad essere alle prese con intricati casi di omicidio e tensioni lavorative. A preoccupare però saranno i suoi problemi di salute, afflitto da un doloro mal di schiena che lo affligge e resti a rivolgersi a medici e ospedali, Kostas per sfuggire alle ramanzine della moglie Adriana che lo sprona a prendersi cura di se, cercherà rifugio nel lavoro. In commissariato però lo stress e le tensioni non mancano perché dovrà occuparsi di un caso molto delicato: l’omicidio di Kostantinos Koustas, un influente uomo d’affari. Tuttavia, tutte queste tensioni accumulate alla fine presenteranno il conto. Le anticipazioni di Kostas, infatti, svelano che Charitos verrà colpito ad un infarto.

I fratelli Corsaro, anticipazioni puntata 18 settembre 2024 fiction Canale5/ Fabrizio e Roberto in pericolo

Kostas, anticipazioni puntata del 19 settembre 2024: Klio dà una svolta alle indagini

Con il commissario Kostas Charitos K.O., le indagini sull’omicidio dell’uomo d’affari verranno guidate da Petros e Nikos, quest’ultimo è un nuovo agente che Ghikas ha scelto per alleggerire il carico di Charitos ma il suo ingresso non sarà dei migliori perché sin da subito entrerà in conflitto con Petros. Le loro tensioni e incomprensioni si riverseranno anche sulle indagini, nonostante non riusciranno a risolverlo. Le anticipazioni su Kostas svelano che anche in questa puntata determinante sarà l’aiuto di Klio. Quest’ultima riuscirà ad identificare un cadavere emerso nel terreno dopo il sisma che si scoprirà legato all’omicidio di Koustas.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 18-19 settembre 2024/ Salvatore fa una scoperta su Elvira

Spazio avranno nelle trame della fiction di Rai1 anche le vite private dei protagonisti. Dalle anticipazioni sulla puntata di oggi di Kostas si scopre che non mancheranno tensioni coniugali tra Charitos e Adriana soprattutto da quando quest’ultima ha rivelato di aver intenzione di trovare un lavoro. Anche il rapporto tra Caterina ed il fidanzato Panos sarà ad un punto di non ritorno. In crisi da tempo la giovane prenderà una dolorosa decisione. Insomma non mancheranno interessanti risvolti nella puntata di questa sera, giovedì 19 settembre 2024 di Kostas.

Kosta, quando va in onda e dove vederlo in tv e diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Kostas non resta che ricordare che la nuova puntata della fiction di Rai1 va in onda questa sera a partire dalle 21.35 circa. Le puntate possono essere seguite anche in diretta streaming su Raiplay dove sono già tutte disponibili. Come menzionato sopra la serie è tratta dai romanzi di Petros Markaris e precisamente: Ultime della notte, Difesa a zona, Si è suicidato il Che, La lunga estate calda del Commissario Charitos. Gli episodi sono otto per un totale di quattro puntate.