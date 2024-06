Kristine Carlos, storia vera film ‘Non preoccuparti delle piccole cose’/ La vita stravolta da un lutto

Non preoccuparti delle piccole cose, qual è la storia vera del film in onda su Rai 2

Non preoccuparti delle piccole cose, film in onda oggi 19 giugno 2024 su Rai 2, è in realtà tratto da una storia vera. Viene infatti raccontata la storia di Kristine Carlson, una donna che perde suo marito ed è costretta a stravolgere la sua vita. L’uomo, Richard Carlson, è uno psicologo autore di numerosi libri che sono diventati negli anni dei veri bestseller ma muore durante un volo per un’embolia polmonare, lasciando moglie e figlie da sole.

È Kristine allora a prendere in eredità il suo lavoro di scrittore, impedendo che sia la sua assistente a farlo. Scrive, così, una serie di nuovi libri, il tutto mentre si ritrova a gestire problemi di famiglia. Una delle due figlie contrae infatti lo stesso problema di salute del padre, e la donna è perciò a far fronte ad un’altra crisi familiare.

La storia vera di Kristine Carlos, autrice protagonista del film Non preoccuparti delle piccole cose

Kristine Carlson ha parlato delle difficoltà affrontate dopo la morte di suo marito anche nella biografia del suo sito ufficiale: “L’improvvisa e tragica perdita del mio defunto marito, il dottor Richard Carlson, mi ha mandato in una spirale di dolore paralizzante. – ha spiegato – Abbiamo condiviso un bellissimo matrimonio, due figlie incredibili e una vita straordinaria. Insieme, siamo stati coautori del Non preoccuparti delle piccole cose, la serie di libri che ha venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo.”

Kristine Carlson, nella stessa biografia, si è definita “una sopravvissuta. – ma anche – Una vedova. Una madre. Una nonna. Una moglie. Uno scrittore e autore di bestseller, molte volte. Un mentore empatico per le persone che attraversano quel periodo eccezionalmente urgente e toccante noto come mezza età. ” Oggi la donna, oltre ad essere un’autrice bestseller, tiene anche convegni in tutto il mondo per aiutare donne che hanno vissuto drammi come i suoi.











