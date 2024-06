NON PREOCCUPARTI DELLE PICCOLE COSE, RAI 2/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay

Non preoccuparti delle piccole cose, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Andiamo a scoprire le curiosità del film drammatico Non preoccuparti delle piccole cose, in onda oggi, mercoledì 19 giugno 2024, su Rai 2 alle 21:20 e contemporaneamente in diretta streaming su RaiPlay. Protagonista di questo film toccante la celebre attrice Heather Locklear: classe 1961, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella durante il periodo scolastico. A soli 18 anni iniziò ad interpretare alcuni ruoli minori, fino all’incontro con l’importante produttore Aaros Spelling, con cui ha collaborato negli anni a numerosi progetti di successo. In primis, Spelling le offrì il personaggio di Sammy Jo Carrington nella serie tv Dynasty, e in seguito quello della protagonista Stacy Sheridan nel telefilm T.J. Hooker con William Shatner. Durante tutto il periodo degli anni ’80 la Loacker si alterna, quindi, tra il set di T.J. Hooker per quattro stagioni e le apparizioni in Dynasty.

A partire dal 1993 l’attrice viene coinvolta da Spelling in un altro progetto di successo, quello della serie tv Melrose in cui ha interpretato Amanda Woodward, personaggio che le è valso ben 4 nomination ai Golden Globe. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è stata impegnata in diverse relazioni con alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo, tra cui i colleghi Tom Cruise e Scott Baio. In seguito Heather è stata sposata due volte, la prima per sette anni con il batterista Tommy Lee, e la seconda con il chitarrista dei Bon Jovi Richie Sambora, da cui ha divorziato nel 2006.

L’attrice è stata al centro dei rotocalchi per alcuni scandali che l’hanno vista coinvolta: infatti nel 2008 l’attrice è stata arrestata per guida sotto effetto di stupefacenti, inoltre nello stesso anno è stata diffusa la notizia di un suo tentato suicidio in seguito a una chiamata al suo psichiatra in cui dichiarava di essere particolarmente depressa. Negli ultimi anni la Loacklear ha sofferto di ansia e depressione e, proprio in questi giorni, è arrivata la notizia della perdita del suo amatissimo papà, Bill.

Il cast del film Non preoccuparti delle piccole cose, diretta da Ellen S. Pressman

Il film drammatico del 2021 dal titolo Non preoccuparti delle piccole cose è una produzione canadese per la televisione di Lifetime e si ispira alla storia realmente accaduta di Kristine e Richard Carlson, coautori dell’omonima serie di romanzi bestseller. Alla regia la film maker televisiva Ellen S. Pressman, nota per avere curato le riprese di numerose serie tv di successo, come Buffy l’Ammazzavampiri, Felicity, Everwood e Riverdale.

La protagonista del film Non preoccuparti delle piccole cose è invece interpretata dall’attrice statunitense Heather Locklear, diventata famosa grazie al personaggio di Amanda Woodward nella serie televisiva Melrose Place.

Al suo fianco l’attrice statunitense Emily Rose, conosciuta per il ruolo di Audrey Parker nella serie televisiva Haven, e l’attore canadese Jason MacDonald, apparso in diverse serie tv di successo come NCIS – Unità anticrimine e The Vampire Diaries; nel cast del film Non preoccuparti delle piccole cose anche: Phuong Kubacki, Natasha Bure, James Healy Jr. e Tyler Merritt.

La trama del film Non preoccuparti delle piccole cose: una commovente storia vera

Non preoccuparti delle piccole cose racconta le vicende di una famiglia come tante, composta dal capofamiglia Richard, sua moglie Kristine e le loro due figlie. Un giorno la loro vita viene sconvoltoìa da un evento tanto inaspettato quanto drammatico: Richard muore improvvisamente a causa di un terribile incidente.

Le donne di casa si vedono quindi costrette a superare questo lutto e, allo stesso tempo, a rimboccarsi le maniche nonostante la sofferenza di quel momento: per Kristine, la situazione sarà davvero difficile, poiché dovrà rialzarsi e fare del suo meglio per dare il giusto supporto alle sue bambine.

Attraverso una narrazione coinvolgente e particolarmente toccante, la pellicola affronta una tematica davvero delicata, in particolare quella legata alle difficoltà che si devono superare dopo una tragica perdita e come concentrarsi sulle piccole cose della vita può aiutare a ricominciare nonostante tutto.











