La chiave di Sara, film su Rete 4 con Kristin Scott Thomas

Lunedì 27 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film storico intitolato La chiave di Sara, trasmesso in occasione del Giornata della Memoria Questo progetto cinematografico è una produzione francese del 2010 ed è diretto dal regista Gilles Paquet-Brenner, diventato famoso nel 2003 per avere girato la serie tv poliziesca Gomez et Tavarès.

La colonna sonora è invece opera del compositore di origini tedesche Max Richter, celebre per avere curato le musiche della serie tv Rai di successo L’amica geniale.

La protagonista del film La chiave di Sara è interpretata dall’attrice di origini britanniche Kristin Scott Thomas, candidata ai Golden Globe per la sua performance ne Il paziente inglese e Ti amerò sempre, e volto di numerosi lungometraggi campioni d’incasso, come Quattro matrimoni e un funerale, Mission: Impossible e L’uomo che sussurrava ai cavalli.

Al suo fianco la giovane attrice francese Mélusine Mayance, che aveva esordito sul grande schermo l’anno precedente in Ricky – Una storia d’amore e libertà. Nel cast del film La chiave di Sara anche: Niels Arestrup, Frédéric Pierrot, Michel Duchaussoy e Aidan Quinn.

La trama del film La chiave di Sara: indagine sul rastrellamento del Velodromo d’Inverno

La chiave di Sara racconta le vicende legate ad un episodio per molti sconosciuto dell’Olocausto, noto come il “rastrellamento del Velodromo d’Inverno”.

Siamo a Parigi nel 1942, migliaia di cittadini di origine ebrea vengono arrestati grazie alla complicità delle forze dell’ordine parigine, costretti a condizioni di prigionia disumane, per poi essere trasportati nel tristemente celebre lager di Auschwitz.

Tra i prigionieri, vi sono anche la giovane Sarah Starzynski (Mélusine Mayance) e i suoi familiari, salvo il fratello più piccolo della ragazzina, che quest’ultima è riuscita a nascondere all’ultimo momento in un armadio a muro.

Salto temporale e ci troviamo nella Parigi dei giorni nostri, qui una giornalista statunitense di nome Julia (Kristin Scott-Thomas) viene incaricata dalla sua testata di ricostruire i fatti legati al rastrellamento avvenuto anni prima.

Il caso vuole che la dimora che la ospiterà è proprio quella che anni prima era stata abitata dalla famiglia di Sarah. Julia inizia così a portare avanti le sue indagini, nel tentativo di unire tutti i pezzi del puzzle e capire cosa sia successo alla ragazzina.

È così che, passo dopo passo, scopre i numerosi tentativi di Sarah di riuscire a lasciarsi alle spalle l’orrore del campo di concentramento per tornare dal suo amato fratellino, a cui ha fatto promettere di non aprire la porta dell’armadio fino a quando non fosse tornata, prima che sia troppo tardi.

Nel corso del suo viaggio, Julia riuscirà anche a mettersi in contatto con l’unico discendente della giovane, un ragazzo di nome William, e tra i due si creerà un legame molto profondo, che cambierà le loro vite per sempre.