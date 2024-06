La grande Opera Italiana patrimonio dell’umanità, Arena di Verona/ Diretta Rai1: tra gli ospiti Muti e Bolle

La grande Opera Italiana patrimonio dell’umanità: anticipazioni della serata dedicata alla lirica

Il venerdì sera di Raiuno è dedicato alla grande Opera Italiana considerata patrimonio dell’umanità e che ha come location speciale l’Arena di Verona, da sempre tempio della lirica, della danza e della musica. Oggi, venerdì 7 giugno 2024, in prima serata, Alberto Angela, Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi raccontano così la grande Opera Italia patrimonio dell’umanità insieme alle grandi star della lirica e della danza che si esibiranno nel corso della serata regalando emozioni intramontabili non solo al pubblico presente all’Arena, ma anche agli spettatori di Raiuno.

Con Alberto Angela che torna in tv dopo aver raccontato lo sbarco in Normandia, Cristiano Capotondi e Luca Zingaretti sarà così possibile scoprire la storia della grande opera lirica, ma anche dei vari protagonisti che, nel corso degli anni, hanno portato nel mondo il valore e la bellezza dell’opera lirica italiana. In un’unica serata, così, sarà raccontata la storia dell’opera lirica fino al riconoscimento Unesco avendo come location lo spettacolare teatro all’aperto dell’Arena di Verona.

La grande Opera Italiana patrimonio dell’umanità: i protagonisti della serata

La serata de “La grande Opera Italiana patrimonio dell’umanità” si aprirà con il maestro Riccardo Muti che dirigerà l’orchestra e i brani più rappresentativi della lirica italiana partendo dal mondo di Guglielmo Tell e Norma fino all’epopea verdiana e risorgimentale di Nabucco e Macbeth per poi passare alle pagine sinfoniche e corali di Mefistofele e Manon Lescaut. Nel corso della serata, poi, saranno eseguiti anche i brani più celebri di Puccini, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, Giordano, interpretate da un cast irripetibile, diretto dal giovane maestro Francesco Ivan Ciampa.

Sul palco dell’Arena di Verona si esibiranno inoltre le stelle mondiali della lirica italiana come Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto, Francesco Meli. Ad accompagnare la grande musica lirica italiana ci saranno, poi, delle vere stelle mondiali della danza come Roberto Bolle e Nicoletta Manni interpreteranno due coreografie firmate da Massimiliano Volpini.

Come vedere in diretta streaming La grande Opera Italiana patrimonio dell’umanità

L’evento straordinario realizzato dalla Fondazione Arena dal titolo “La grande Opera Italiana patrimonio dell’umanità” è trasmesso in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 20.40. L’evento che sarà trasmesso in mondovisione potrà essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay, disponibile come sito o scaricabile come applicazione su tutti i dispositivi mobili. Grazie a Raiplay, inoltre, è possibile vedere l’evento anche in un momento successivo rispetto alla diretta televisiva.

