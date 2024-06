SCALETTA LA GRANDE OPERA ITALIANA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ SU RAI 1, ARENA DI VERONA/ Il programma completo

Qual è la scaletta e il programma de La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità, in onda questa sera 7 giugno su Rai Uno? La serata vedrà avvicendarsi sul palco le più grandi stelle della lirica e della danza in un teatro all’aperto storico e ambizioso come quello dell’Arena di Verona. A condurre la serata saranno Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti, a partire dalle ore 20.35 su Rai Uno ma anche in mondovisione, in streaming e on demand.

Secondo il programma de La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità, sarà il Maestro Riccardo Muti ad aprire la serata, dirigendo l’esecuzione di una serie di sinfonie tratte da opere celebri della musica lirica e corale come Nabucco, Macbeth e Norma. Nella seconda parte dello spettacolo il maestro dirigerà invece dei brani di compositori celebri come Giuseppe Verdi, Puccini, Gioacchino Rossini, Donizetti, bellini e, ancora, Georges Bizet. Sarà dunque una serata dedicata alla grande musica, durante la quale non mancheranno ospiti in vista del mondo politico, come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

La Grande Opera Italiana all’Arena di Verona, da Bizet a Rossini nella scaletta

Se il canto lirico sarà protagonista della serata all’Arena di Verona, grande spazio nella scaletta de La Grande opera italiana sarà dato anche alla danza. Roberto Bolle e Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala di Milano, danzeranno sulle note di Madama Butterfly e Cavalleria rusticana. Ci saranno poi le esibizioni dei ballerini della Fondazione Arena di Verona. Ma entriamo allora nel merito della scaletta vera e propria dell’evento La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità: di seguito ecco come si svolgerà la serata, come riportato da SkyTg24.

1) Antologia di grandi pagine sinfonico-corali con la partecipazione straordinaria del Maestro Riccardo Muti

2) Sinfonie e cori da Guillaume Tell, Norma, Macbeth, Nabucco, Manon Lescaut, Mefistofele

3) La scaletta de La Grande opera italiana continua arie più belle dell’Opera italiana eseguite da stelle internazionali. Con (in ordine alfabetico):

Georges Bizet Carmen Les tringles des sistres tintaient · Aigul Akhmetshina Sofia Koberidze, Daniela Cappiello

Gioachino Rossini Il Barbiere di Siviglia Largo al factotum della città · Nicola Alaimo

Pietro Mascagni Cavalleria rusticana Intermezzo · Roberto Bolle

Giacomo Puccini Madama Butterfly Coro a bocca chiusa · Roberto Bolle, Nicoletta Manni

Giacomo Puccini Madama Butterfly Un bel dì vedremo · Eleonora Buratto

Giacomo Puccini La Bohème Vecchia zimarra, senti · Gianluca Buratto

Giacomo Puccini Turandot Tu che di gel sei cinta · Rosa Feola

Giacomo Puccini La Bohème Che gelida manina, Giuseppe Verdi Rigoletto La donna è mobile · Juan Diego Flórez

Giacomo Puccini Turandot Nessun dorma · Vittorio Grigolo

Giuseppe Verdi La Traviata Libiamo ne’ lieti calici · Vittorio Grigolo, Rosa Feola

Giacomo Puccini La Bohème Quando me’n vo · Juliana Grigoryan

Ruggero Leoncavallo Pagliacci Recitar!… Vesti la giubba · Brian Jagde

Giacomo Puccini Tosca E lucevan le stelle · Jonas Kaufmann

Gaetano Donizetti L’Elisir d’amore Una furtiva lagrima · Francesco Meli

Giacomo Puccini Tosca Vissi d’arte, Gianni Schicchi O mio babbino caro · Anna Netrebko

Vincenzo Bellini Norma Casta Diva · Jessica Pratt

Giuseppe Verdi Il Trovatore Di quella pira · Galeano Salas

Giuseppe Verdi Rigoletto Cortigiani, vil razza dannata · Luca Salsi

Giacomo Puccini Tosca Va’ Tosca… Te Deum · Luca Salsi Matteo Macchioni

Vincenzo Bellini I Capuleti e i Montecchi Oh! quante volte, oh quante · Mariangela Sicilia

Umberto Giordano Andrea Chénier Nemico della patria · Ludovic Tézier

Cori e scene da Aida, Messa da Requiem

Direttore Francesco Ivan Ciampa

