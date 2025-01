La guerra dei mondi, film su Italia 1 per la regia di Steven Spielberg

Martedì 7 gennaio, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:10, il film di fantascienza del 2005 dal titolo La guerra dei mondi. La pellicola è co-prodotta da DreamWorks Pictures, Paramount Pictures, Amblin Entertainment e Cruise/Wagner Productions ed è diretta da uno dei più grandi registi della storia cinematografica, Steven Spielberg, firma di progetti come Lo squalo, E.T. – l’extraterrestre, Schindler’s List – La lista di Schindler e Salvate il soldato Ryan.

Letizia Battaglia, chi è e com'è morta/ Scomparsa a 87 anni dopo la battaglia con un tumore

La colonna sonora del film La guerra dei mondi è invece realizzata dal grande compositore John Williams, che nel corso della sua carriera ha curato le musiche di ben 28 lungometraggi diretti da Spielberg. Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Tom Cruise, candidato per ben 4 volte agli Oscar per Nato il quattro luglio, Jerry Maguire, Magnolia e Top Gun: Maverick, e che aveva già lavorato con il regista 3 anni prima in Minority Report.

AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2025/ Diretta e ospiti: Antonietta cambia il pacco!

Al suo fianco una giovanissima Dakota Fanning, che si era già fatta notare a soli 8 anni in Mi chiamo Sam (2001), e Justin Chatwin, noto per il personaggio di Steve Wilton nella serie tv Shameless.

Nel cast anche: Tim Robbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez e Yul Vazquez.

La trama del film La guerra dei mondi: l’invasione aliena distruttrice

La Guerra dei Mondi racconta la storia di un uomo di nome Ray Ferrier che lavora nel porto di una piccola città del New Jersey.

Il protagonista ha da poco divorziato e nel weekend può trascorrere un po’ di tempo con i suoi due figli, Rachel e Robbie, mentre la sua ex moglie si regala qualche momento di relax con il nuovo compagno a Boston.

Improvvisamente, però, accade qualcosa di straordinario, infatti il cielo si scurisce e una serie di fulmini iniziano a colpire la terra.

Caterina Balivo e la gaffe con Stefano De Martino/ Insulto involontario in diretta: ecco cosa ha detto

Ray si precipita in città per capire cosa sta accadendo e scopre che gli alieni stanno distruggendo tutto ciò che incontrano grazie a dei moderni macchinari dotati di laser potentissimi.

Con un po’ di fortuna, l’uomo riesce a mettersi in salvo e a raggiungere i suoi figli, e insieme si dirigono presso la casa della sua ex moglie.

Qui, ovviamente, non trovano nessuno, così decidono di munirsi di qualche provvista e di qualche arma improvvisata per arrivare a Boston.

Inizia così un’avventura ricca di pericoli, mentre gli alieni che da centinaia di anni progettavano di colpire la Terra, finalmente hanno attuato il loro piano.

Una guerra tra due mondi che rischia di sterminare l’umanità, riuscirà Ray a mettere in salvo sé stesso e i suoi figli da questo terribile attacco?