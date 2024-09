Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata di oggi 22 settembre 2024: Deva e Gulcemal sempre più vicini

È tutto pronto per la decima puntata de La rosa della vendetta, che andrà in onda questa sera su Canale5. Nelle puntate precedenti si è scoperto il passato di Gulcemal e i motivi della sua sete di vendetta contro la madre Zafer che l’ha abbandonato da piccolo insieme alla sorella ed al padre per rifarsi una vita con un altro uomo, Mustafa, dal quale ha avuto altri figli. E tra intrighi colpi di scena e risvolti inaspettati l’uomo si è invaghito di Deva, collaboratrice di Zafer e che in lei vede una seconda madre dopo aver perso la propria. E proprio per questo Gulcemal teme di essere stato tradito da Deva. Cosa succederà nella puntata in onda oggi 22 settembre 2024? Le anticipazioni La rosa della vendetta svelano che ci sarà un notevole avvicinamento tra Gulcemal e Deva. Innanzitutto quest’ultima, fuggita all’improvviso da casa di Gara, chiamerà la donne per scusarsi del suo comportamento.

Anticipazioni Endless Love, puntate 23-27 settembre 2024/ Nihan rischia morte per ipotermia: Kemal la salva?

E durante la chiacchierata Gara le rivelerà che Gulcemal nell’ultimo mese si è chiuso in se stesso evitando persino di uscire di casa. Le anticipazioni La rosa della vendetta sulle trame svelano che a questo punto Deva si recherà al maneggio di Sahin e dopo aver trascorso del tempo insieme a cavallo deciderà di rimanere a cena. A questo punto Gulcemal si confiderà a cuore aperto con Deva e le svelerà un segreto: da adolescente ha ucciso un uomo. Gli racconterà che Zafer è sua madre e che per gelosia ha uccido Mustafa (secondo marito della donna) e padre di Armagan. Continuerà il suo racconto rivelandole che ha vissuto per strada, Gara le ha fatto di madre fino a quando lavorando sulle navi ha conosciuto un uomo molto ricco al quale ha salvato la vita e che per sdebitarsi gli ha insegnato come diventar ricco. A questo punto Gulcemal chiederà a Deva da che parte stare e lei non avrà alcun dubbio: lavorerà al suo fianco contro Zafer.

Endless Love anticipazioni, puntata serale di oggi 20 settembre 2024/ Vendetta di Emir contro Nihan e Kemal

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata del 22 settembre 2024: Vefa è in crisi

Dalle anticipazioni La rosa della vendetta della puntata di oggi, 22 settembre 2024, si scopre che Gulcemal sarà intenzionato a scoprire tutto sul passato di Mert. È convinto che sia il cognato la spia di Zafer e vuole cercare delle prove per incastrarlo, chiederà al suo braccio destro Vefa, allora, di indagare su Mert. Vefa però farà una scoperta sconvolgente che lo metterà in crisi: Deva è l’ex fidanzata di Mert. A questo punto si troverà davanti ad un bivio: raccontare tutta la verità a Gulcemal o affrontare direttamente l’uomo? Vefa, inoltre, da sempre è segretamente innamorato di Gulendam, moglie di Mert, e sa benissimo come una notizia del genere potrebbe sconvolgerla.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 20 settembre 2024/ Adelaide fa una richiesta a Odile

Durante la puntata di questa sera, 22 settembre 2024, de La rosa della vendetta Vefa tenterà di rivelare la verità a Gulendam su Mert ma quest’ultima lo interromperà per rivelarle una lieta notizie: è incinta. Dopo l’aborto spontaneo e l’aver finto una gravidanza la sorella di Gulcelam rimarrà di nuovo incinta. Vefa a questo punto non gli rivelerà nulla ma la sera stessa affronterà a muso duro Mert minacciandolo di raccontare tutto a Gulcemal. Nel frattempo Zafer avrà un incontro con il sindaco, il quale le rivela che il suo progetto sarà finanziato anche da una Fondazione.

La rosa della Vendetta, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Le nuove puntate de La rosa della vendetta vanno in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30 circa. Questa settimana eccezionalmente la dizi turca avrà una durata maggiore, non terminerà alle 23.30 ma a 00.04 circa. Gli episodi, inoltre, possono essere seguiti anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Per quanto riguarda gli ascolti, invece, le vicende di Gulcemal (Murat Unalmis) e Deva (Melis Sezen) è stata vista da 2.317.000 spettatori con uno share del 15.1%.