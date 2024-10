La rosa della vendetta anticipazioni turche prossime puntate: Deva è incinta

Cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca con protagonista Gulcemal (Murat Unalmis) e Deva (Melis Sezen)? Da La rosa della vendetta anticipazioni turche si scopre che Gulcemal e Deva troveranno un punto di incontro ma ancora una volta la scoperta di una nuova amara verità spariglierà le carte in tavola. Gulcemal ha obbligato Deva a sposarlo sotto minaccia e la tratta in modo duro e cinico. Tuttavia nella prossima puntata della fiction di Canale5 Deva avrà un grave malore, starà male per giorni con febbre alta, dolori ed inizierà a delirare.

A questo punto Gulcemal capirà l’errore che sta facendo e farà di tutto per aiutare la sua amata. Dopo l’iniziale paura Deva si riprenderà e l’uomo si scuserà con lei. I due si chiariranno capiranno di essere ancora innamorati l’uno dell’altra e tra i due ci sarà una notte di passione. Poco dopo però verrà fuori una verità inaspettata che getterà entrambi nello sconforto. La perfida e cinica Zafer rivelerà a Deva che il suo vero padre è Mustafa Pehlivan, l’ex marito di Zafer e l’uomo che Gulcemal ha ucciso. A La rosa della vendetta Deva deciderà allora di lasciare Gulcemal e lo farà con una toccante lettera con cui gli rivela tutto il suo amore. Ed i colpi di scena non finiranno qui perché Deva scoprirà di essere incinta.

Da La rosa della vendetta anticipazioni turche si apprende che quando Gulcemal scoprirà che Deva lo ha lasciato avrà un forte momento di sconforto e arriverà a pensare al suicidio. Prima di uccidersi gettandosi da un dirupo, però, farà testamento. Al Armagan pagherà le costose cure per un’operazione che potrebbe consentirgli di camminare, e dei soldi darà anche alla sorella Gulendam ed a Deva regalerà una società con un nuovo brand con sede a Istanbul.. A sua volta Deva incinta manderà avanti la gravidanza da sola. Dopo un salto in avanti di cinque anni si scopre che Deva diventerà mamma del piccolo Cemal, perché il bambino si chiamerà così? Il nome non sarà scelto a casa ma è il soprannome con cui la ragazza chiamava Gulcemal. Non sarà l’unica lieta notizia, anche Gulendam darà alla luce una figlia che chiamerà Mujgan. La dizi turca ha abituato i suoi telespettatori ai colpi di scena, Gulcemal è morto davvero? Il suo corpo, infatti, non verrà mai ritrovato.