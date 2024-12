La stella del Natale, film di Canale 5 con la regia di Ali Liebert

Martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 14:10, il film sentimentale del 2020 dal titolo La stella del Natale. La pellicola è una produzione canadese ed è diretta dalla regista Ali Liebert, conosciuta sopratutto per la sua carriera come attrice in serie tv quali Kyle XY, Fringe e Legends of Tomorrow e per aver preso all’acclamato film Wonder.

Shaila Gatta 'tradita' da Tommaso Franchi per la nomination ricevuta/ "Una delusione, lo reputavo un amico"

La protagonista del film La stella del Natale è interpretata dall’attrice canadese Tori Anderson, conosciuta dal pubblico per il personaggio della regina Titania nella serie tv Nickelodeon e il Astral e il nuovo regno. Al suo fianco l’attore Victor Zinck Jr., volto di numerosi film di genere sentimentale, come Love on the Sidelines, Love Alaska e The Sweetest Heart.

Nel cast di La stella del Natale anche Lia Frankland, Andrew McIlroy, Janet Kidder, Matthew James Dowden, Michael St. John Smith, Patti Allan, Matthew Nelson-Mahood, Juliana Wimbles, Celina Martin e Mamie Laverock.

Dennis la minaccia, Italia 1/ Trama e cast della commedia con Walter Matthau, oggi 31 dicembre 2024

La trama del film La stella del Natale: un’attrice famosa scappa dalla fama e ritrova l’ispirazione e l’amore

La stella del Natale racconta la storia della famosa attrice Olivia O’Hara (Tori Anderson), una ragazza all’apice del successo che sta per tornare al cinema con il terzo capitolo di una saga di supereroi durante il periodo natalizio. La protagonista, però, vorrebbe recitare nuovamente in progetti più impegnativi, ritrovando la sua passione per la recitazione.

Inoltre, Olivia sta affrontando un momento difficile anche dal punto di vista personale poiché il suo fidanzato, Ryan Wrangler (Matthew James Dowden), ha deciso di lasciarla con un banale messaggio telefonico. Il ragazzo è una grande rock star e tutti i giornali di gossip non fanno altro che parlare della fine della loro relazione.

Wilma Goich: “Primo Sanremo? Mike Bongiorno mi diede un calcio”/ “Stavo male e avevo la bronchite”

Olivia decide così di lasciarsi tutto alle spalle e di ritornare per un periodo nel paese in cui è nata in Colorado.

L’unica cosa che desidera è ritrovare un po’ di pace e sfuggire ai paparazzi, trascorrendo un Natale sereno in compagnia dei suoi cari. Nonostante questo luogo le ricordi la triste perdita di suo padre, Olivia riesce anche a vivere dei bei momenti grazie ad un suo vecchio compagno di scuola, Casey Rawlins (Victor Zinck Jr.), che ora lavora come docente di letteratura.

È proprio lui a raccontare alla protagonista che l’attesissima recita della scuola rischia di essere annullata, così la ragazza si offre immediatamente per dare il suo contributo.

Questa esperienza le permetterà di riscoprire la magia della recitazione, mentre tra lei e Casey inizierà a nascere un sentimento molto profondo.

Purtroppo l’arrivo dei paparazzi rischierà di mandare all’aria tutto ciò che Olivia ha iniziato a costruire, riuscirà questa giovane stella a brillare la notte di Natale?