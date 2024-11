Diretta La Talpa 2024: commento live 5 novembre

La prima eliminata de La Talpa 2024 è Ludovica, che dopo aver raccolto e incassato il verdetto, si ritrova davanti all’immancabile domanda di Diletta Leotta: “Sei tu la talpa?” Risposta negativa, servirà un supplemento di indagini per scovare la talpa nel programma condotto dalla giornalista e presentatrice siciliana.

Ludovica dopo aver lasciato il programma si è detta certa che presto arriveranno nuovi indizi riguardo alla Talpa, con i concorrenti che riusciranno presto a scovare il protagonista. Intanto i concorrenti tornano a riposarsi, prima di rimettersi al lavoro e mettersi in cerca di informazioni aggiuntive (Agg. di Vincenzo Pennisi).

La talpa 2024, saltano i nervi: Gilles Rocca contro Alessandro Egger

Diletta Leotta prova a scaldare gli animi e chiede ai concorrenti di rivelare i personaggi più anticipatici tra quelli presenti a La Talpa 2024. Alessandro Egger punta il dito contro Marco e Andreas, ma Gilles Rocca lo smaschera dopo aver letto il suo diario nel quale annotava con alcuni meno i concorrenti a lui meno simpatici. E tra questi rientravano proprio Gilles e Andrea.

“Non capisco a che gioco sta giocando sinceramente” la frecciatina di Rocca ad Alessandro Egger, ancora tensione dunque tra i due protagonisti de La Talpa 2024 che sono stati senza dubbi due dei personaggi copertina della serata inaugurale. Allo stesso tempo Gilles viene accusato di essere anche un manipolatore.

La talpa 2024, Alessandro Egger è la prima torcia umana

Da quasi eliminato Alessandro Egger diventa la prima Torcia umana di La Talpa 2024, con grande coraggio e riuscendo a regalare una vittoria preziosa al resto del gruppo, un successo che permette di incrementare il montepremi, ovazione da parte dei concorrenti che applaudono il compagno di gioco dopo l’esito.

E anche i social si scatenano davanti alla complessa prova con l’ex ragazzo delle barrette Kinder protagonista a La Talpa 2024, una piacevole sorpresa che dopo Ballando con le stelle ha dimostrato di avere la pasta per intrattenere anche il pubblico di Canale Cinque, visto che in Rai è già riuscito a conquistare tutti: in mezzo al fuoco di Canale Cinque ha dimostrato di avere gli attributi prima di tutti gli altri (Agg. di Vincenzo Pennisi)

La Talpa 2024, Diletta Leotta finisce sotto attacco

Non mancano le critiche a La Talpa sui social, con il pubblico che si divide sui social tra chi mette nel mirino il format e chi non apprezza la conduzione di Diletta Leotta e chi invece tuona contro i giochi lanciati nelle fase iniziali: “Sembra Mezzogiorno in famiglia” scrive qualche simpaticone sul web mentre altri invece puntano il dito contro la padrona di casa, giudicata troppo fredda e poco adatta un programma del genere”.

La gara poi entra nel vivo e dopo che Gilles Rocca ha puntato il dito contro Alessandro Egger, il modello viene eliminato in un primo momento ma poi si salva sottraendo il montepremi da sotto il naso dei concorrenti, piazzando così la sua vendetta (Agg. di Vincenzo Pennisi)

La Talpa 2024, Andrea Preti finisce nel mirino e viene sanzionato

Andrea Preti finisce nel mirino e dopo aver tentato di sfangarla durante la prima prova viene sanzionato: “Farò di tutto per recuperare questi soldi, scusatemi ragazzi, non accadrà più” le parole del concorrente che ha provato a difendersi e appellarsi al buon senso dei compagni.

Diletta Leotta annuncia la sanzione ai concorrenti, visto che è tutto il gruppo a pagare e non solamente un concorrente. Il gruppo sembra accogliere bene le scuse di Preti che promette di non inciampare, intanto però c’è già qualcuno che tenta di aggirare il regolamento a La Talpa. (Agg. di Vincenzo Pennisi)

La Talpa 2024, Diletta Leotta apre le danze: Egger e Preti primi indiziati

Diletta Leotta apre le danze della nuova edizione de La Talpa su Canale Cinque e introduce i telespettatori in un viaggio moderno: “C’è un traditore, qualcuno che proverà a sabotare tutto” ha ricordato la padrona di casa che ha poi fatto il giro dei concorrenti per scoprire chi sia La talpa tra i protagonisti.

Nei fatti una talpa ci sarà e Diletta Leotta ha consigliato i concorrenti di prendere quante più informazioni possibili su tutti i rivali. Sicuramente ci sarà da divertirsi, anche se l’inizio di programma è molto lento e anche il pubblico sui social sembra aver notato come il format scorra a rilento. I primi due a finire nel mirino sono Egger e Preti, che si ritrovano con il mirino puntato addosso (Agg. di Vincenzo Pennisi)

La talpa 2024: anticipazioni e diretta 5 novembre

L’attesa è finalmente finita e oggi, martedì 5 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette la prima puntata de La talpa 2024 che torna con una formula completamente rinnovata, nuovi concorrenti e tante nuove prove che metteranno in difficoltà tutti i concorrenti. Gli ingredienti principali della nuova edizione de La talpa sono i misteri, equivoci e sospetti, ma anche racconti, storie di vita, amicizie ed emozioni. Al timone del reality show c’è Diletta Leotta che, al grido di “benvenuti all’inferno” darà ufficialmente il via al nuovo reality.

Oltre alla sfida, non mancate l’ingrediente principale del reality. Tutti i concorrenti, infatti, vivono in una suggestiva dimora storica immersa nel verde affacciata sul lago di Monterosi, in provincia di Viterbo. Qui, tra discussioni, sabotaggi, liti e sospetti, tutti i concorrenti non solo impareranno a conoscersi ma proveranno anche a scoprire chi sia effettivamente la talpa.

I concorrenti de La talpa 2024

Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, come concorrente unico, Andreas Muller e Veronica Peparini sono i concorrenti de La talpa 2024 che, oltre a vivere tutti insieme in una dimora storica, dovranno affrontare una serie di sfide sperando di superarle per non essere eliminati e per scoprire l’identità della talpa.

Una delle sfide davvero difficili da affrontare è la grande prova durante la quale tutti i concorrenti dovranno affrontare uno slalom tra il fuoco e le fiamme per arrivare ad un toten nella cui bocca sarà inserita una moneta che, una volta presa, non potrà essere cambiata. Una prova proibitiva che dev’essere superata in quindi minuti.

Come vedere in diretta streaming La talpa 2024

Dopo tanti mesi di attesa, il pubblico di canale 5 che aspettava da tempo il ritorno de La talpa che potrà essere seguita in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, al termine della puntata odierna di Striscia la Notizia. Con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile ricevere in anteprima delle anticipazioni esclusive, ma anche vedere la diretta streaming del reality oltre alle clip dedicate ai singoli concorrenti e alle varie prove.