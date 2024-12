La valanga azzurra: anticipazioni del docufilm in onda su Raitre

Oggi, lunedì 30 dicembre 2024, in prima serata, Raitre trasmette “La valanga azzurra”, un docufilm davvero speciale e dedicato agli appassionati di sport, in particolare degli sci. Il docufilm diretto da Giovanni Veronesi racconta la storia della nazionale italiana di sci alpino degli anni Settanta. Si tratta di un omaggio speciale a degli atleti leggendari che è stato presentato al Festival del Cinema di Roma e che, durante le festività, arriva in tv. La produzione è stata scritta da Lorenzo Fabiano, Domenico Procacci, Giovanni Veronesi, Sandro Veronesi con la consulenza di Luca Rea.

Il titolo del docufilm richiama il soprannome con cui i tifosi chiamavano gli atleti della squadra italiana di sci alpino che ha vinto tutto negli anni Settanta le cui gesta vengono ripercorse tutte da Giovanni Veronesi in un docufilm che omaggia nomi che hanno scritto la storia dello sport italiano.

La valanga azzurra: il cast e la trama del docufilm

I protagonisti del docufilm sono Mario Cotelli, Oreste Peccedi, Gustavo Thoeni, Piero Gros, Paolo de Chiesa, Herbert Plank, Fausto Radici, Erwin Stricker, Franco Bieler, Tino Pietrogiovanna, Stefano Anzi, Giuliano Besson, Helmuth Schmalzi, Rolando Thoeni, Marcello Varallo, Claudia Giordani, Ingemar Stenmark.

Nel corso del docufilm, ad ogni atleta della squadra italiana di sci alpino viene dedicato del tempo e la storia dell’intera squadra viene ripercorsa attraverso testimonianza, anche inediti, interviste, filmati e immagini inedite che regalano una serata davvero speciale a tutti gli appassionati.

Come vedere in diretta streaming La valanga azzurra

La valanga azzurra è un mix perfetto di storie, emozioni e riconoscimento nei confronti di atleti che hanno dedicato la propria vita allo sport. Il docufilm di Giovanni Veronesi può essere seguito in diretta televisiva su Raitre a partire dalle 21.20 e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per ogni dispositivo mobile.

