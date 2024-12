La volpe e la bambina, regia di Luc Jacquet

Mercoledì 25 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 1, alle ore 17:05, la commedia drammatica per famiglie del 2007 dal titolo La volpe e la bambina. Il film è una produzione in collaborazione tra Francia e Italia ed è diretto dal regista Luc Jacquet, che aveva esordito due anni prima con la pellicola di successo La marcia dei pinguini. Nei panni della piccola protagonista l’attrice francese Bertille Noël-Bruneau, che aveva lavorato per la prima volta sul grande schermo ne La Petite Chartreuse (2005), mentre ad interpretare la bambina da adulta vi è l’attrice francese Isabelle Carré, vincitrice del Premio César 2003 per Ricordo di belle cose.

Carlo Aloia: “Che gioia la nascita di mia figlia Michelle”/ “Ballando con le stelle 2024 e Sonia Bruganelli…”

La voce della narratrice di La volpe e la bambina nella versione ufficiale è quella di Kate Winslet, protagonista del kolossal Titanic (1997) e di numerosi altri progetti campioni di incasso come Ragione e sentimento, Se mi lasci ti cancello e Revolutionary Road. In lingua italiana la voce è invece quella di Ambra Angiolini, diventata famosa all’inizio degli anni ’90 con il programma Non è la Rai, ma in seguito affermatasi come attrice e conduttrice televisiva e vincitrice di un Nastro d’argento per il film Saturno contro, di Ferzan Özpetek.

Ritorno ad Aurora: un Natale speciale, Canale 5/ Trama e cast del film Hallmark, oggi 25 dicembre 2024

La trama del film La volpe e la bambina: la storia di un’amicizia speciale e commovente

La volpe e la bambina racconta la splendida storia di un’amicizia tra una volpe selvatica che vive in un bosco e una bambina dai lunghi capelli rossi, narrata dalla voce avvolgente di Ambra Angiolini. La piccola vive con i propri genitori in un’umile fattoria situata in un luogo remoto tra i monti della Francia meridionale.

Un giorno, mentre sta tornando a casa con i suoi splendidi capelli rossi al vento, scorge nel prato una volpe che sta cacciando ma, quando il piccolo animale si rende conto della sua presenza, scappa immediatamente. La bambina, però, non riesce a dimenticare la volpe e inizia a cercarla con la speranza di poterla rivedere.

Giunge l’inverno e, non potendo più raggiungere la scuola dalla sua fattoria, la protagonista passa il suo tempo passeggiando tra i boschi, continuando ad aguzzare la vista per scorgere lo splendido animale.

Jack Frost, Italia 1/ Il commovente film di Natale con Michael Keaton, in onda oggi 25 dicembre 2024

Durante una di queste escursioni si ferisce in modo profondo un piede e, quindi, per molto tempo è obbligata a stare chiusa in casa. Trascorso l’inverno, la bambina ritorna a passeggiare nel bosco e, finalmente, vede la volpe che però questa volta è in compagnia dei suoi piccoli. La bambina dai capelli rossi inizia a dare da mangiare alla volpe e ai suoi cuccioli ogni giorno, fino a quando la creatura, soprannominata Titou, inizia a familiarizzare con la piccola umana, imparando a fidarsi di lei e diventando una sua grande amica.