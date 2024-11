Alessia Merz, chi è la conduttrice e showgirl: “Mi facevano dispetti”

Tra i volti di Verissimo nella puntata di oggi sabato 9 novembre ritroveremo Alessia Merz, la showgirl sarà intervistata da Silvia Toffanin e tornerà a parlare della sua carriera e vita nel mondo dello spettacolo, che non è stata sempre in discesa, anzi. In una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Alessia Merz ha raccontato il suo calvario e le difficoltà incontrate lungo il cammino, tornando in particolare sull’avventura a Non è la Rai: “Mi ritrovai in mezzo a 120/130 ragazzine che lottavano per conquistare la lucina rossa che ti inquadrava. Se per caso la telecamera si posava su di me, qualcuna mi passava davanti apposta. “Oh, scusa, non ti avevo visto”. Per caso trovai un posto libero in prima fila, ma non feci in tempo ad accomodarmi che mi tolsero la sedia da sotto al sedere, mi facevano dispetti continui, cattiverie

Riguardo al rapporto con Ambra Angiolini, Alessia Merz ha invece confessato riavvolgendo il nastro: “All’inizio mi faceva tenerezza, diventava rossa ad ogni inquadratura, bravissima, una volta si è ammalata e l’ho sostituita per quattro giorni con l’auricolare nell’orecchio” le parole della conduttrice tornata a parlare del legame con la showgirl.

Alessia Merz e l’addio al mondo dello spettacolo: “Mi sono divertita fino a 31 anni”

Da Non è la Rai fino a numerose altre esperienze come quella da velina a Striscia la notizia, Alessia Merz si è tolta grande soddisfazioni grazie al mondo dello spettacolo e in una intervista al Corriere della sera non ne ha fatto mistero. Tanti, però, anche i sacrifici fatti:

“Ero sempre in hotel, con coperta e cuscino in macchina, una vita assurda, dai 18 ai 31 mi sono divertita, ho fatto di tutto e di più. Volevo una famiglia, dopo i primi no hanno smesso di chiamarmi” ha raccontato la showgirl tra le colonne del quotidiano.

