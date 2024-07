Lamine Yamal, chi è la fidanzata Alex Padilla/ Il calciatore della Spagna ha trovato l’amore

Alex Padilla è la fidanzata di Lamine Yamal

Questa sera andrà in scena su Rai1 la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra che vedrà impegnato in campo ovviamente anche il fenomeno sulla bocca di tutti, parliamo del giovanissimo sedicenne, che con la maglia delle furie rosse ha stregato Europa e mondo intero. Tra i segreti del talento di proprietà del Barcellona ci sarebbe anche una ragazza, la fidanzata di Lamine Yamal che proprio nei giorni scorsi ha deciso di uscire allo scoperto, rompendo il silenzio e svelando sui social di essere la compagna dell’esterno offensivo delle Furie Rosse.

Fino ad oggi il calciatore ha fatto parlare per via delle sue immense qualità che hanno permesso alla Spagna di arrivare a contendersi la coppa nella finalissima di stasera, ma sebbene ad oggi siano pochissime le informazioni sulla vita privata di Lamine Yamal, presto il ragazzo finirà nel calderone mediatico e saranno svelate molte questioni personali del giovanissimo futuro campione, che già questa sera può diventare uno dei calciatori più giovani di sempre ad alzare al cielo un trofeo.

Lamine Yamal commenta la grande forza della Spagna

Dopo un cammino da sogno con il giovane fuoriclasse che ha giocato da vero trascinatore, la Roja è riuscita a raggiungere la finale di Euro 2024 dove si contenderà il trionfo con l’Inghilterra di Southgate, uscita sconfitta tre anni fa dalla gara contro l’Italia dell’allora CT Roberto Mancini che si laureò campione.

Lamine Yamal evitando di soffermarsi sulla fidanzata Alex Padilla ha parlato del percorso della Spagna fino a questo momento: “Dopo la partita contro la Francia, ho risposto ai messaggi a poco a poco, poi ho dormito perché ero stanco, il mio Instagram è stato inondato di accessi, ma non credo che questa sia pressione, le persone sono felici, mi supportano, e io cerco di godermi il momento, il nostro segreto è l’unità, diamo tutto l’uno per l’altro, anche quelli che non possono giocare”.

