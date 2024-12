Lara Gilmore, chi è la moglie di Massimo Bottura: come si sono conosciuti

Nella vita del noto chef e imprenditore da qualche tempo è arrivato l’amore, visto che Massimo Bottura è sposato con Lara Gilmore, con la quale ha messo al mondo anche i due figli Charlie e Alexa. A unire i due in una coppia è stato un cappuccino fatto male da lei li portò ad avvicinarsi, conoscersi meglio, amarsi, riporre fiducia in quello che è diventato poi un felice piccolo impero della cucina. Nel corso di una intervista riportata da Identità golose, Lara Gilmore ha ricordato i suoi inizi, raccontando cosa faceva quando nella sua vita è arrivato di colpo Massimo Bottura:

Claudio Baglioni, chi è: "Il ritiro a breve, voglio lasciare da vincitore"/ "Faccio gli ultimi giri"

“Lavoravo nel mondo dell’arte, nell’editoria e stavo cercando di fare l’attrice. Caso buffo vuole che oggi, in un certo senso, svolgo tutti e 3 questi lavori, incluso quello di recitare, per tenere unito il gruppo. Di certo, la mia vita non sarebbe stata così divertente” ha rivelato Lara Gilmore.

Lara Gilmore e il progetto con Massimo Bottura: dalla loro mente è nato un B&B speciale

Tra le varie intuizioni di una coppia vincente come quella formata da Lara Gilmore e Massimo Bottura, qualche tempo fa è nato il B&B, Casa Maria Luigia, eletto dal Financial Times come il migliore della categoria.

Monica, chi è la moglie di Alberto Angela: i figli Edoardo, Riccardo e Alessandro / Curiosità e dettagli

Nativa di Washington, Lara Gilmore ha sposato chef Massimo Bottura nel lontano 1994, a soli 4 mesi di distanza dal suo primo servizio al ristorante Osteria Francescana: “Era un modo sottile di chiedermi se ero pronta a sposare un ristorante. Che non vuol dire che l’Osteria ha portato via mio marito. Anzi, oggi il ristorante è la famiglia di tutti e due” ha spiegato la moglie del rinomato cuoco e imprenditore. Una coppia non solo nella vita, ma ormai anche nel lavoro, con Massimo Bottura e Lara Gilmore che hanno regalato grandi soggiorni ai loro clienti con Casa Maria Luigia.