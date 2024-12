Chi sono gli ex di Laura Pausini? La cantante de “La solitudine” ha da sempre cantato l’amore nelle sue canzoni: dall’ex fidanzatino nella celebre hit del 1993 fino a “Resta in Ascolto” e “Come se non fosse stato mai amore” entrambe dedicata all’ex compagno e fidanzato Alfredo Cerruti. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 1993, la cantante appena diciottenne si lega al suo ex manager Alfredo Cerruti; una storia d’amore durata dal 1993 al 2001, anno che mette la parola fine al loro rapporto che però finisce molto male con tanto di battaglia legale. La Pausini si ritrova citata in giudizio con l’accusa di diffamazione in seguito ad una intervista rilasciata alla stampa in cui si parlava di un presunto furto di denaro. Poco dopo con una sentenza la cantante viene prosciolta in quanto “il fatto non costituisce reato”.

In realtà Laura Pausini non aveva mai diffamato l’ex fidanzato Alfredo Cerruti accusandolo di averle rubato dei soldi, ma era stata solo una ricostruzione da parte della giornalista. A chiarire il tutto ci ha pensato qualche anno dopo proprio la cantante dalle pagine di Io Donna: “quindici anni fa c’è stata una rottura pesantissima, nei sentimenti e nel lavoro. Un dolore forte, mi ha scardinato completamente”.

Laura Pausini e gli ex fidanzati: da Alfredo Cerruti a Gabriele Parisi

La lunga relazione tra Laura Pausini e l’ex Alfredo Cerruti ha sicuramente segnato la vita personale ed artistica della cantante. Proprio la voce de La solitudine alla stampa rivelò che la rottura dell’ex storico fu molto dolorata al punto da finire in una solitudine adulta che ha richiesto l’aiuto di una psicologa per rimettersi in piedi e ritrovarsi. “Mi sentivo fragilissima, ora sono una combattente” – ha aggiunto la cantante di Solarolo.

Successivamente nella sua vita è arrivato un altro uomo: si tratta di Gabriele Parisi, suo ex manager e fidanzato a cui è stata legata dal 2002 al 2004. Poi nel 2005 l’incontro con l’uomo della sua vita: Paolo Carta, il marito e il padre della figlia Paola. Una vita sentimentale discreta quella della cantante che ospite del El Horminguero ha rivelato: “nella mia vita ho fatto l’amore solo con tre persone. Non l’ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno. Non ho mai avuto l’avventura di una notte”.

