Laura Pausini è la super ospite dell’appuntamento della domenica di Verissimo, il rotocalco campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La cantante de La Solitudine è pronta a raccontarsi a cuore tracciando un bilancio della sua straordinaria carriera: dal 1993, anno della vittoria tra le Nuove Proposte con “La Solitudine”, al 2024 anno dell’uscita del nuovo singolo “Ciao”. Una carriera pazzesca quella della Pausini che è la cantante italiana più premiata al mondo con 75 milioni di dischi venduti, 5 miliardi di streaming su Spotify, premi e riconoscimenti in patria e all’estero. Dopo 30 anni la cantante è ancora sulla cresta dell’onda con concerti da tutto esaurito e tour mondiali che la portano ad esibirsi in Europa, America ed America Latino sempre fiera delle sue radici.

Non solo, la cantante è sempre pronta ad esporsi durante i suoi live trattando temi importanti e di attualità come l’eguaglianza e la lotta contro la violenza sulle donne. Durante il suo ultimo concerto a Milano, il sesto sold out nella capitale meneghina, la cantante dopo aver cantato “Io Si”, brano vincitore dell’Emmy Awards e candidato ai Premi Oscar, ha fatto un discorso contro la violenza sulle donne.

“Dare l’ergastolo a un uomo che ha ucciso una donna non fa riportare qui la donna, ma è comunque un gesto, un segno importante”. Con queste parole Laura Pausini al Forum di Assago di Milano ha parlato di femminicidio e violenza sulle donne; un chiaro riferimento alla recente condanna di Alessandro Impagnatiello, il compagno che ha tolto la vita al figlio e alla fidanzata Giulia Tramontano. Un discorso accorato ed emozionante che ha commosso la stessa cantante e il pubblico presente al palazzetto.

Il 2023-2024 la Pausini l’ha trascorso in tour; una lunga serie di concerti che l’hanno vista attraversare l’Italia e poi approdare in America. “Non mi fermo perché salire sul palco e dare tutta me stessa al pubblico è ciò che sono da più di trent’anni – ha detto Laura durante un’intervista. “Ho promesso di continuare a cantare per restituire tutto ciò che il pubblico mi regala” – ha detto la cantaste che dopo 31 anni di carriera non ha alcuna intenzione di smettere “perché gli anni passano, ma l’amore no”.