Prosegue la storia d’amore tra Leonardo D’Amico e Laura Freddi. I due si sono conosciuti per uno strano scherzo del destino durante una partita di beachvolley. Un lieve infortunio alla mano della ex ragazza di Non è la Rai è stato l’inizio di una conoscenza, prima amicale, e poi diventata qualcosa di più visto che tra i due è scoppiata la passione. Un grande amore quello nato tra i due che hanno anche avuto una figlia insieme: si tratta di Ginevra, la figlia di Laura Freddi e Leonardo D’Amico. Proprio la conduttrice televisiva negli studi di Caterina Balivo ha aperto il suo cuore parlando dell’uomo che le ha cambiato la vita. ”

“Per me è qualcosa di miracoloso. Leonardo è l’uomo della mia vita” – ha detto Laura Freddi che ha poi raccontato il primo incontro con il compagno – “l’ho conosciuto durante una partita di beachvolley. Anche io ci giocavo e mi sono infortunata a una mano e fu proprio lui a curarmi, perché è fisioterapista”.

Leonardo D’Amico e Laura Freddi. La ex ragazza di Non è la Rai, infatti, parlando della nascita dell’amore per il compagno, di professione fisioterapista sportivo, ha raccontato: “siamo diventati prima amici, perché non è stato un colpo di fulmine. Mi riportava a casa ma non voleva mai salire. Un giorno mi chiamò e mi disse ‘Sto venendo dal mare, ho appena finito di giocare, sei a casa?”. Da quel momento è iniziato tutto: Leonardo D’Amico è diventato il compagno di Laura Freddi, ma non solo visto che dal loro amore è nata la figlia Ginevra.

Ma non finisce qui, visto che presto Laura Freddi e il compagno Leonardo D’Amico diventeranno marito e moglie visto che la conduttrice ha annunciato il matrimonio. Del resto in passato la ex velina di Striscia La Notizia dalle pagine del settimanale Nuovo aveva condiviso il sogno del matrimonio: ” lo sogno in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto”.