Lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, ospite a Le Iene presentano: La Cura è responsabile dell’Unità operativa di Riabilitazione dei Disturbi alimentari e della Nutrizione presso l’Istituto Auxologico Piancavallo ed è anche coordinatore di tutte le attività di ricerca e cura dei disturbi del comportamento alimentare presso il Dipartimento di Scienze mediche e riabilitative ad indirizzo endocrino-metabolico.

Chi è Leonardo Mendolicchio: la carriera dello psichiatra

Per quanto concerne la sua carriera, sappiamo che Leonardo Mendolicchio è anche uno psicanalista ed è responsabile clinico di diverse strutture assistenziali per la cura dei disturbi alimentari. Si è laureato in Medicina a Foggia e si è specializzato in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Bari. Nel suo curriculum c’è anche un Master di II Livello in Psicofarmacoterapia presso l’Università Salute-Vita San Raffaele Milano.

È docente in in diverse scuole di psicoterapia ed è diventato direttore del Laboratorio sperimentale ricerche Neuroscienze metaboliche dell’Auxologico. Come medico esperto in disturbi alimentari ha firmato numerose pubblicazioni scientifiche e offre il suo prezioso contributo anche in trasmissioni che si occupano di sanità e nutrizione. Leonardo Mendolicchio è anche fondatore dei centri “Food for Mind”, rete diffusa per la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Ha dedicato la sua intera carriera allo studio e al trattamento di problemi come anoressia, bulimia e obesità.