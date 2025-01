Andrà in onda stasera, martedì 7 gennaio 2025 in prima serata su Rai Uno, una nuova fiction incentrata sul famoso poeta. Si intitola ‘Leopardi, Il poeta dell’infinito’ e terrà compagnia ai telespettatori con due interessanti appuntamenti, la seconda puntata verrà trasmessa domani, mercoledì 8 gennaio. Siamo sempre stati abituati ad considerare Giacomo Leopardi come il poeta del pessimismo, del sogno d’amore infranto e della solitudine, lui però è stato anche rivoluzionario e trasgressivo. Sergio Rubini con la sua fiction ha voluto far emergere altri lati del poeta, descrivendolo come un bambino prodigio, un ribelle adolescente, un teenager moderno, un romantico poeta, il primo esistenzialista della modernità e molto altro ancora.

Nella fiction Rai Leopardi Il Poeta dell’Infinito Giacomo Leopardi non appare come un poeta gobbo e debole, ma molto forte perché capace di lottare contro le sue debolezze umane. Le anticipazioni fanno sapere che il conte sarà in grado di combattere per la libertà di pensiero. Durante gli anni del Risorgimento in Italia infiammerà le coscienze politiche e pubbliche, disturbando moralisti, benpensanti e ferventi cattolici che non pensano a quando di diverso.

Anticipazioni Leopardi Il poeta dell’infinito, Il Poeta dell’Infinito: l’amore del poeta con Fanny

La fiction si soffermerà anche sulla sfera sentimentale di Giacomo Leopardi e farà emergere un suo lato giocoso e tenero. Le anticipazioni di Leopardi Il Poeta dell’Infinito rivelano che in poco tempo l’amicizia tra Leopardi, Fanny e Ranieri si trasformerà in un triangolo amoroso. A catturare l’attenzione dei telespettatori sarà anche il rapporto del poeta con i suoi genitori, Adelaide Antici e il conte Monaldo.

Era unico l’amore che legava Giacomo Leopardi e suo padre, quest’ultimo verrà descritto come un uomo bigotto però sempre attento alle esigenze del figlio e alla sua salute sempre debole. Stando alle anticipazioni per proteggerlo il conte Monaldo vorrebbe tenerlo a Recanati nella loro casa, gli permetterà però di andare a Roma e di tornare a casa ogni volta che le sue fughe si trasformano in sciagure e disavventure. Per scoprire tutto quello che accadrà nella fiction Leopardi Il Poeta dell’Infinito non ci resta che attendere la messa onda della fiction stasera e domani su Rai Uno in prima serata.

