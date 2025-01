Leopardi Il poeta dell’infinito fiction di Rai1: caos e critiche feroci: “Noiosa e ripetitiva”

Rai1 ha deciso di omaggiare la figura di un grandissimo poeta della nostra letteratura: Giacomo Leopardi. La miniserie in due puntate diretta da Sergio Rubini e che vede nei panni del poeta il giovane attore Leonardo Maltese dal titolo Leopardi Il poeta dell’infinito è stata sommersa dalle critiche. Da ieri, infatti, sui social in molti hanno criticato moltissimi aspetti della miniserie. Il problema principale per tutta la puntata è stato l’audio su X infatti molti utenti hanno commentato: “Ma perché si sentiva così male?” “Io non ho fatto altro che dire ‘eh??? Che ha detto?” Non era solo sussurrata era proprio sbiascicata. Posso solo dire che Caccamo è bravissimo e spontaneo ma gli altri regà…smollate ste battute!”

Anticipazioni The Bad Guy, oggi 8 gennaio 2025 su Rai 2/ Luigi Lo Cascio affronta i suoi aguzzini

E non è tutto altri invece hanno puntualizzato che Leonardo Maltese, pur essendo un giovane talento, forse non rappresentava appieno la figura di Giacomo Leopardi Il poeta dell’infinito, senza ‘gobba’ e con una aspetto più sano. In realtà questa è stata una specifica scelta del regista che ha voluto tratteggiare il grande scrittore in maniera diversa dagli altri film, come per esempio il recente Il giovane Favoloso per dare maggior spazio non al pessimismo ma alla vitalità e la voglia di vita del poeta. Infine altri, molto pochi, hanno criticato la fiction in generale: “A me sembra troppo lenta, ripetitiva, inconcludente, esageratamente lunga e c’è un’altra puntata?”

Anticipazioni Ritorno in paradiso, oggi 8 gennaio 2025 su Rai 2/ La detective Mackenzie aiuta la polizia

Ascolti Leopardi Il poeta dell’infinto: critiche sui social ma i telespettatori premiano

Nonostante le pesanti critiche Leopardi Il poeta dell’infinito con gli ascolti ha conquistato i telespettatori. Scendendo nel dettaglio, infatti, ed analizzando gli ascolti la fiction di Rai1 ha totalizzato il 24.08% di share con 4.112.000 spettatori battendo e di molto il debutto di Zorro Amore e Vendetta che si è fermato a 2.161.000 telespettatori con solo il 13.73%. Adesso andrà in onda l’ultima puntata e dalle anticipazioni su come finisce si scopre che non mancheranno le emozioni e i momenti toccanti. L’appuntamento con l’ultima puntata è per questa sera a partire dalle 21.30 circa su Rai1.