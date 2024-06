“Let’s All Chant” di Michael Zager Band/ Techetecheté, hit che cambiò disco music: singolo più venduto in…

TECHETECHETE’, IN TELEVISIONE “TUTTI BALLANO LA DISCO”

Techetechetè, “Tutti ballano la disco!”: è questo il leitmotiv, musicale e non, del nuovo appuntamento con l’imperdibile format estivo di Rai 1 che pesca, come al solito, da quello sterminato archivio dei ricordi che sono le teche del servizio pubblico. E nella puntata che ci accingiamo a vedere, dopo il Tg1 e dalle ore 20.35 (curata da Francesco Valitutti), dopo che ieri sera avevamo ripercorso la storia dei migliori sketch comici della televisione italiana, stavolta sarà il turno della musica da discoteca sul piccolo schermo e alcune indimenticabili (o curiose) esibizioni di personaggi anche lontani da questo mondo.

E il tema musicale del promo della nuova puntata di Techetechetè è “Let’s All Chant”, singolo del 1977 che rappresenta uno dei capisaldi della disco music degli Anni 70 oltre che un punto di riferimento per le generazioni che verranno: infatti nel video apparso sul profilo X/Twitter del servizio pubblico, sulle immagini in bianco e nero di alcuni artisti (e spezzoni del programma “Speciale per Noi” del 1971) scorrono le note di questo pezzo riempipista della Michael Zager Band, omonimo complesso fondato dal produttore discografico statunitense classe 1943, oltre che apprezzato arrangiatore e musicista. Ma cosa sappiamo di questa hit, della sua storia e del compositore americano che grazie a questa intuizione ottenne un successo planetario?

“LET’S ALL CHANT”, LA CLAMOROSA HIT DELLA MICHAEL ZAGER BAND

Nell’appuntamento con Techetechetè che ci accingiamo a vedere su Rai 1 è probabile che venga dedicato spazio al “Let’s All Chant” della Michael Zager Band, brano da discoteca del 1977 scritto dal produttore discografico di Passaic (New Jersey) e da Alvin Fields. Nonostante nel pezzo oggi si possono ritrovare tutti quegli stilemi e caratteristiche della musica dance che negli ultimi tre decenni ha spopolato in tutta Europa, e non solo, quel singolo fu in realtà un successo inaspettato per i suoi stessi autori dato che raggiunse la vetta delle charts disco negli Stati Uniti ma anche una lusinghiera Top Ten nel Vecchio Continente, venendo qualcosa come oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo.

Ma cosa ha reso “Let’s All Chant” una pietra miliare oltre che una sorta di metro di paragone per la musica dance che sarebbe venuta negli Anni Ottanta e a tal punto da essere scelta per il promo della puntata di Techetechetè curata da Francesco Valitutti? Innanzitutto, quando si parla di quello che è stato uno dei singoli più venduti di tutti i tempi, va ricordato che oltre al sound ‘catchy’ del pezzo della Michael Zager Band, c’è soprattutto un arrangiamento molto originale che piacque anche alla critica musicale: insomma, un caso di successo che mise d’accordo recensori e pubblico tanto che, a differenza di altre hit di quel periodo d’oro della disco dance, si guadagnò presto e non a scoppio ritardato lo status di brano di culto. Non va inoltre dimenticato che Let’s All Chant” venne remixato da vari artisti e i suoi usi sul piccolo schermo e nel settore advertising si sprecano…













