Lil Jolie a Sanremo dopo Amici 23? “È un grande sogno”/ “Ecco come ho combattuto l’ansia nella scuola”

Lil Jolie sogna Sanremo dopo Amici 23: “C’è bisogno della canzone adatta”

Il percorso di Lil Jolie ad Amici 23 non è stato dei più semplici. Dopo una partenza in quarta, l’allieva di Rudy Zerbi ha vissuto una brusca frenata che per poco non le ha fatto perdere un posto al serale. Lì però ci è arrivata, superando le sue ansie, per poi essere battuta da colei che avrebbe vinto il programma: Sarah Toscano. Oggi Lil è tornata alla sua vita, fatta prevalentemente di musica e di tanti sogni per il futuro, uno tra tutti il Festival di Sanremo.

“È un grande sogno, – ha ammesso Lil Jolie sulla possibile partecipazione al Festival in un’intervista a SuperguidaTV – lo vedo lontano anche perché penso che bisogna avere una canzone adatta, quella giusta. Non deve essere la canzona che nasce per Sanremo ma per esigenza. Fin quando non arriva quella canzone non ci andrò.” ha spiegato. Tornando invece ad Amici, Lil ha spiegato cosa l’ha spinta a partecipare: “Ho scelto io di fare i provini. Avevo la necessità di essere vista e volevo farmi riconoscere finalmente da qualcuno perché era proprio il periodo dove avevo perso un po’ la mia identità e le speranze, quasi.”

Lil Jolie: la vittoria di Sarah Toscano, le ansie ad Amici 23 e le amicizie mantenute

Nella scuola dei talenti di Canale 5, Lil Jolie ha però dovuto fare i conti con le sue ansie e debolezze: “Difficile gestire le proprie fragilità nella vita reale figurati in un contesto dove sei 24 ore su 24 sotto le telecamere. – ha ammesso la cantante – Mi sono fatta forza da sola, mi sono detta non posso bruciarmi questa opportunità per colpa della mia testa, fatti forza, ci puoi riuscire.”

La giovane artista casertana si è anche espressa sulla vincitrice di Amici 23 e sui rapporti che ancora oggi porta avanti con i ragazzi della scuola: “Io tifavo per Sarah, a parte che per me. Sono molto felice della sua vittoria, ci sentiamo, ci scriviamo, anche con gli altri ragazzi del programma. Ovviamente con chi più e chi meno, anche perché non puoi legare con 20 persone però ci sono delle figure con cui veramente posso dire di aver trovato degli amici.”

